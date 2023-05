Taylor Swift a-t-elle un petit ami ? Ils assurent qu’il s’agit du nouveau partenaire du chanteur

Musique

Après sa rupture avec Joe Alwyn, des rapports suggèrent que Taylor a un nouveau partenaire, également du Royaume-Uni.

©Getty ImagesLes rumeurs suggèrent que Taylor Swift a un petit ami et est un chanteur britannique bien connu

Taylor Swift a déjà tourné la page depuis l’annonce de sa séparation avec l’acteur Joe Alwyn et un rapport assure que Le chanteur a déjà un petit ami et c’est un musicien du Royaume-Uni.

Qui est le nouveau petit ami de Taylor Swfit ? Selon un rapport de The Mirror, il s’agit de Matty Healey, chanteur du groupe The 1975 (Voleurs, Je suis amoureux de vous, J’adore si nous l’avons fait), un groupe qui a présenté Taylor au début de l’année lorsque la native de Pennsylvanie a chanté son tube en direct pour la première fois Anti Hero.

En plus de s’assurer que Taylor Swift et Matthew Healy se rencontreraient à un stade précoce de leur fréquentation, Le miroir assuré que les musiciens feront une apparition publique ce week-end, lorsque Taylor se produira à Nashville, Tennessee.

Selon le Mirror, le couple est « follement amoureux » et La relation présumée survient quelques semaines après la rupture entre Taylor et l’acteur de Le préféré.

+ Qui est Matthew (Matty) Healy ?

En plus d’être le chanteur principal de The 1975, Matty est le fils de la présentatrice Denise Welch. (Femmes lâches) et l’acteur tim guéri (Benidorm). Matty a actuellement 34 ans, ce qui fait de lui un an de plus que Taylor, 33 ans. Le musicien a déjà été lié à d’autres chanteurs, tels que FKA Twigs et Halsey.

le soleil ajouté que Matty et Swift étaient déjà brièvement sortis ensemble il y a environ 10 ans, mais les temps n’ont pas fonctionné. Quant à savoir si leur relation s’est croisée avec celle de Joe, ils ont assuré que non, puisque Taylor se serait séparée de son ex en février.

