Taylor Swift a été presque casté dans Les Mis, se souvient d’un test d’écran maladroit avec Eddie Redmayne

Taylor Swift a révélé qu’elle avait été testée à l’écran pour un rôle dans l’adaptation cinématographique de Les misérables, et elle dit que l’expérience a été un « cauchemar ». Lors de son apparition dans l’épisode de vendredi de Le spectacle de Graham Norton pour promouvoir son nouvel album Minuitsla star a partagé qu’elle avait auditionné pour deux rôles dans le film de 2012 – les héroïnes Cosette et Éponine – et même si elle savait qu’il était peu probable qu’elle obtienne l’un ou l’autre, elle a sauté sur l’occasion de passer un test avec la star Eddie Redmayne.





(Les rôles de Cosette et Éponine sont finalement allés à Amanda Seyfried et Samantha Barks, respectivement).

« En gros, j’ai auditionné pour deux rôles dans Les Mis, et j’avais fait quelques auditions et je suis allé à New York. J’avais plus le look de Cosette et la portée vocale d’Éponine, donc c’était établi j’étais là depuis un bon moment mais pas depuis longtemps. Je n’allais pas avoir le rôle », a déclaré Swift à l’animateur de l’émission BBC One.

Bien qu’il soit peu probable qu’elle réserve l’un ou l’autre rôle, on lui a offert la possibilité de tester avec Redmayne, qui avait déjà été choisie pour l’intérêt amoureux des deux filles, Marius. Avec le chanteur jaillissant de la Théorie du Tout vedette comme « l’un de ses acteurs préférés », elle a expliqué que l’opportunité était trop belle pour la laisser passer.

« Cela semble être une expérience que je veux vivre dans ma vie… alors oui, j’irai à Londres », a-t-elle déclaré.

À son arrivée à Londres, le réalisateur Tom Hooper voulait Swift en costume complet pour le rôle d’Éponine, qui, faute d’un meilleur terme, est un « gamin des rues du XIXe siècle ». La transformation comprenait un maquillage sombre sous ses yeux et la peinture de ses dents en brun, ce qu’elle espérait viendrait après avoir eu la chance de rencontrer Redmayne sans costume.

« Alors tu vas faire ça après Je rencontre Eddie Redmayne, n’est-ce pas ? Ce n’est pas quelque chose que vous faisiez avant, je rencontre des gens et alors tu fais les dents brunes ? », a plaisanté la star.

Mais Swift ne pouvait qu’être si chanceuse dans ses rêves les plus fous, et elle se souvient avoir pensé: « C’est immédiatement devenu un cauchemar pour moi. »





Eddie Redmayne dit que le test d’écran était tout aussi gênant pour lui : « J’avais une haleine d’ail »

Images universelles

Bien que Swift ait à peine ouvert la bouche lorsqu’elle a rencontré Redmayne pour la première fois dans le but de cacher son nouveau sourire de gamin des rues, l’acteur dit qu’il avait ses propres insécurités lors du test d’écran de Londres.

« Mon souvenir écrasant est que je venais juste d’aller à Pizza Express auparavant et que j’avais des boules de pâte à l’ail… C’était tellement bizarre parce que Taylor était entièrement habillée en Éponine, et j’étais comme dans mon survêtement », se souvient Redmayne, qui est apparu aux côtés de son aurait-été Les Mis co-vedette sur Le spectacle de Graham Norton.

Et si cela ne suffisait pas, les deux devaient se rapprocher très rapidement. Exécutant un numéro émouvant où Éponine meurt dans les bras de Marius, Redmayne dit qu’il ne voulait pas « punir » son partenaire de scène avec son souffle offensant.

« Je pensais qu’on se chanterait l’un l’autre… Et ils nous ont fait chanter des mots doux par terre, et tout ce que je savais, c’est que j’avais juste une haleine d’ail », a-t-il déclaré. « J’essayais de montrer de l’émotion tout en ne te punissant pas. »

« C’est bien de savoir que nous étions tous les deux en difficulté à ce moment-là », a ri Swift.

Regarder l’intégralité Spectacle de Graham Norton partie ci-dessous :