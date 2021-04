Taylor Swift a commencé à donner des indices sur son album de réenregistrement de 1989

Taylor Swift a laissé tomber BEAUCOUP d’indices de 1989 dans son interview avec Stephen Colbert. Voici ce qu’ils signifient ainsi que toutes les théories sur la date de sortie possible de l’album réenregistré.

Vous savez ce qu’ils disent: le diable travaille dur, mais Taylor Swift, 3 fois lauréat d’un Grammy pour l’album de l’année et célèbre Queen of Cryptic Clues, fonctionne donc plus dur.

Taylor a publié Sans peur (version de Taylor), le premier de ses albums réenregistrés, la semaine dernière (9 avril) et à peine 4 jours plus tard, il semble qu’elle soit de retour en train de taquiner son prochain.

Le 13 avril, Taylor est apparu sur The Late Show avec Stephen Colbert pour discuter de Intrépide (version de Taylor). Au cours du segment, elle a révélé un tableau d’humeur sur le thème de Stephen Colbert dans le cadre de la blague selon laquelle « Hey Stephen » était en fait sur lui – et ce faisant, a déverrouillé la prochaine vague d’indices et d’oeufs de Pâques.

Comme nous le savons tous maintenant, rien n’est aléatoire avec Taylor Swift – il y a toujours une signification plus profonde derrière presque tout. Et maintenant, grâce à ce tableau d’humeur, les fans ont été envoyés en surmultiplication alors qu’ils essayaient de déchiffrer les indices qui semblent y être cachés.

Le consensus général? 1989 (version de Taylor) arrive et voici tous les indices pour le prouver.

Le tableau d’humeur Stephen Colbert de Taylor Swift contient 1989 œufs de Pâques. Image: CBS via YouTube

BIEN ALORS – entrons dans ces indices, d’accord? Voici juste une sélection des œufs de Pâques les plus évidents et les plus importants qui ont déjà été repérés sur le tableau d’humeur:

L’image d’un jeune Stephen Colbert dans le coin supérieur gauche du tableau d’humeur apparaît lorsque vous recherchez sur Google «Stephen Colbert 1989».

L’oiseau bleu semble être une référence à la chemise qu’elle porte sur le 1989 couverture de l’album.

Le NYC Citi Bike pourrait être une référence à «Welcome to New York».

Taylor a une fois organisé une « soirée pizza » pour les fans dans son appartement après l’annonce 1989 et jouer à «Shake It Off» pour la première fois.

L’une des photos de Stephen provient d’une séance photo avec InStyle, faisant peut-être référence à «Style».

Stephen habillé en Legolas pourrait faire référence à une possible collaboration avec Katy Perry, car Katy est mariée à l’acteur de Legolas Orlando Bloom. (Taylor a également mentionné « You Need To Calm Down », qui présente également un camée de Katy.)

Pour ajouter encore plus de carburant au feu, Taylor fait également explicitement référence 1989 en essayant de convaincre Stephen que «Hey Stephen» n’est pas lui.

Elle mentionne également Stephen King’s La tour sombre séries. Bien que la série de romans ne soit pas sortie en 1989, un film du même nom était – vous l’avez deviné! – sorti en 1989. Stephen King a également publié un certain nombre d’histoires courtes en 1989 également.

Quand est-ce que 1989 (version de Taylor) être libéré?

Eh bien, les fans avaient déjà soupçonné que 1989 était le prochain album réenregistré à sortir parce que Taylor avait déjà partagé la première écoute de «Rêves les plus fous (version de Taylor)». La piste réenregistrée figurera dans le prochain film d’animation, Esprit indompté, qui sortira le 4 juin.

Mais nous pourrions obtenir le premier single de 1989 (version de Taylor) avant ça.

Dans l’interview, Taylor jette un absurde sur les chiffres que, heureusement, les fans ont déjà commencé à déchiffrer. Le 14 mai semble être au centre de ces théories.

Taylor plaisante sur le numéro de sécurité sociale de Stephen, qu’elle prétend être 33035. Si vous additionnez ces chiffres, vous obtenez 14. 13 semaines après la sortie de «Love Story (Taylor’s Version)»? 14 mai.

Quant à la date de sortie de l’album? Il y a quelques théories sur la date, mais tous les indices semblent indiquer juin. Les fans ont déduit que le commentaire de Taylor sur l’âge de Stephen Colbert lors de l’enregistrement de «Hey Stephen» («44 ans, 179 jours, donnez ou prenez») était un indice. Si vous additionnez ces nombres individuels, vous obtenez 25. L’album pourrait-il sortir le vendredi 25 juin?

Elle a dit le numéro de sécurité sociale: 33035- 3 + 3 + 0 + 3 + 5 = 14

LE 14 MAI EST UN VENDREDI

1989 TV PREMIÈRE UNIQUE 14 MAI – miss americariana 💛💛 | compte fan (@runawayswiftme) 14 avril 2021

Sur le tableau d’humeur de Taylor, il y a aussi 8 coeurs rouges et 12 étoiles dorées. C’est possible que celles-ci pourrait allusion à la potentiel dates de sortie de rouge (coeurs rouges) en août et Parlez maintenant (or, étoiles scintillantes) en décembre. Mais le jury n’est toujours pas sur celui-là.

Jusque-là … c’est 1989 (Version de Taylor) temps, bébé!

