Taylor Sheridan à propos de la sortie de Yellowstone de Kevin Costner : « Mon opinion sur Kevin en tant qu’acteur n’a pas changé »

Tout au long de ses cinq saisons Yellowstone a été un énorme succès pour Taylor Sheridan, avec une audience et des critiques élogieuses qui augmentent chaque saison. Dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodienle co-créateur de la série se confie sur Kévin CostnerSortie de : en mai, les téléspectateurs ont appris que Costner ne reprendrait pas son rôle de patriarche de la famille John Dutton après la cinquième saison en cours. Peu de temps après que la nouvelle de la sortie de Costner ait choqué les fans, Paramount a annoncé que la série ne reviendrait pas pour une sixième saison. Discutant de la sortie de Costner et d’une rupture signalée entre les deux, Sheridan dit à THR :

« Mon opinion sur Kevin en tant qu’acteur n’a pas changé. Sa création de John Dutton est symbolique et puissante … et je n’ai jamais eu de problème avec Kevin que lui et moi ne pouvions pas résoudre au téléphone. Mais une fois que les avocats ont obtenu impliqués, alors les gens ne peuvent pas se parler et commencent à dire des choses qui ne sont pas vraies et tentent de rejeter la faute sur la façon dont la presse ou le public semblent réagir. Je ne sais pas si quelqu’un le mérite. Son film semble être une grande priorité pour lui et il veut changer d’orientation. J’espère bien [the movie is] ça vaut le coup — et que c’est un bon. » Il ajoute : « Je suis déçu. Il tronque la clôture de son personnage. Il ne le modifie pas, mais il le tronque. »