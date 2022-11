Taylor Russell a cliqué de manière créative avec Timothée Chalamet sur Set of Bones and All

Os et tout la star Taylor Russell n’arrête pas de parler de sa co-star Timothée Chalamet.

Parler à Collider’s Soirée des dames podcast jeudi, l’actrice de 28 ans a partagé qu’elle et Chalamet avaient cliqué « immédiatement » lors de leur première rencontre sur le tournage du film d’amour cannibale de Luca Guadagnino.

Russell incarne Maren, une jeune femme isolée de la société pour dissimuler son besoin héréditaire de manger de la chair humaine. Ayant passé la majorité de sa vie à la périphérie de la société, Maren rencontre bientôt quelqu’un qui partage la même affliction (Chalamet’s Lee), et les deux tombent rapidement dans une histoire d’amour dévorante.

Loué comme une romance « sombre, drôle et sanglante », Russell dit que vous pouvez remercier la chimie créative réelle pour la connexion à l’écran de Maren et Lee.

« Je pense que quelqu’un avec qui je me suis senti immédiatement en phase était Timmy. Je pense que je suis beaucoup plus introverti à bien des égards, ou j’ai souvent besoin de sortir de ma coquille. Mais pour ce qui est de relever les défis qui arrivent au jour le jour sur un plateau, quels qu’ils soient, je pense que quelque chose que nous partageons en commun est votre cœur qui saigne et puis la panique qui suit, mais le cœur étant en premier. C’est un alignement très spécifique, mais c’est quelque chose qui se sent vraiment bien sur le plan créatif parce que vous avez confiance que l’autre personne sera là pour inspirer de manière créative. »