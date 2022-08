Taylor Lautner raconte comment sa fiancée a «révélé» le fait d’être Team Edward

Taylor Lautner ne lui reproche pas le béguin d’enfance de sa fiancée Taylor « Tay » Dome, même s’il s’agit de son ennemi juré à l’écran, Edward Cullen.

En juin, la fiancée de la star de « Twilight » a révélé qu’avant d’être en couple avec l’acteur – qui incarnait le loup-garou Jacob Black dans la franchise vampire, basée sur les romans à succès de Stephanie Meyer – elle était Team Edward.

Dans une vidéo publiée sur son Instagram en juin, Dome, qui est une infirmière diplômée, a répondu à l’invite : « Montrez votre béguin d’enfance, puis la personne avec qui vous vous êtes retrouvée. » Le clip a ensuite flashé sur une photo d’Edward, le mystérieux vampire de Forks, Washington joué par Robert Pattinson, avant de passer à une photo de Lautner et de leurs fiançailles de novembre.

« J’oublie comment elle m’en a parlé, mais à un moment donné, elle est devenue franche parce que je savais qu’elle était une grande fan de la franchise » Twilight « », a déclaré Lautner, 30 ans, AUJOURD’HUI via Zoom tout en parlant de son implication dans le Clear la campagne Abris. « Elle m’a dit qu’elle avait l’habitude d’aller à toutes les projections de minuit et de se gaver des films précédents avant de voir les nouveaux. »

« Et à un moment donné, je pense qu’elle vient de me dire qu’elle était de l’autre côté, mais (c’était) à l’époque », a déclaré l’acteur, ajoutant: « Ça me convenait tant que je la convertissais maintenant. ”

Après avoir publié la vidéo virale, Lautner a commenté le clip en écrivant : « Il était temps que je gagne quelque chose », faisant apparemment référence à la façon dont son personnage de « Twilight » ne s’est pas retrouvé avec Bella Swan (Kristen Stewart).

« Oui, l’équipe Jacob avait besoin d’une victoire, alors j’étais heureux de la ramener à la maison », a réitéré Lautner à AUJOURD’HUI. Et tandis que Dome est fan de son travail, Lautner est un super fan de sa future épouse.

« Elle est peut-être une de mes fans, mais je suis encore plus fan de la sienne. Elle est infirmière et a un cœur en or et vient de créer sa propre fondation pour parler de santé mentale », a déclaré l’acteur. « Et je ne pourrais pas être plus fier d’elle. »

Le couple est ensemble depuis 2018. Ils ont été présentés par la sœur de Lautner, Makena. Elle l’a appelé un jour pour dire à Lautner qu’elle avait trouvé sa «future épouse», qui par coïncidence portait le même nom que lui, et qu’il avait besoin de la rencontrer.

Sa sœur lui a suggéré d’organiser une soirée jeux et d’inviter Dome, ce que Lautner a fait. Cependant, il a fallu un certain temps à Dome pour se rendre compte que Lautner s’intéressait à elle de manière romantique.

« Les trois, quatre ou cinq premières fois où j’ai traîné avec Tay, elle ne savait pas qu’elle m’intéressait et pensait que j’étais juste gentil avec les amis de ma sœur », a déclaré Lautner. « Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce qui se passait réellement. »

Flash forward jusqu’en novembre 2021 et les deux Taylor sont désormais fiancés. Ils n’ont actuellement pas de date de mariage fixée, mais « s’imprègnent » de leur période de fiançailles. Et oui, ils ont parlé de ce que Dome choisira comme nom de famille une fois qu’ils seront devenus mari et femme.

Le couple aux CMT Music Awards 2022 le 11 avril 2022 à Nashville, Tennessee.

« Je lui ai laissé le soin. J’étais comme vous, vous faites ce que vous voulez faire », a déclaré Lautner. « Mais elle veut prendre mon nom. Donc, ça va être très déroutant, c’est sûr.

Avant de se fiancer, le couple a adopté leur chien Remi en juillet 2021 et est depuis devenu un défenseur de l’adoption d’animaux de compagnie. Dome a également un chien qu’elle a adopté, Lily, qui, selon Lautner, « est devenue instantanément ma fille canine ».

Après avoir adopté Remi, Lautner s’est associé à Hill’s Pet Nutrition pour soutenir Clear The Shelters, la campagne nationale d’adoption et de don d’animaux de compagnie de NBCUniversal. Le programme encourage les futurs propriétaires d’animaux à trouver leur nouveau meilleur ami lors de la plus grande adoption d’animaux de l’année au pays.

« Je savais que j’étais passionné par l’adoption et le sauvetage de ces beaux animaux, et aussi à cause de ce qu’ils ont fait dans ma vie », a déclaré Lautner à propos de sa participation à la campagne. «L’adoption et la route du refuge étaient quelque chose que Tay m’a présenté … donc c’était une évidence alors quand nous avons eu Remi que nous allions reprendre cette route. Et c’est juste un chien de rêve.

Selon l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, environ 6,3 millions d’animaux de compagnie entrent chaque année dans les refuges pour animaux des États-Unis. Cette année, Shelter Animals Count, a partagé qu’au cours des cinq derniers mois, plus d’animaux sont entrés dans les refuges que d’en sortir.

« Maintenant plus que jamais, il est temps pour les gens d’adopter et de sauver ces animaux », a déclaré Lautner. « Je voulais donc m’impliquer et partager mon expérience avec nos deux anges et dire aux gens là-bas, si vous êtes prêt, si vous sentez que vous pouvez être un parent d’animal de compagnie, allez-y. Trouvez votre refuge local. Si vous voulez un coup de pouce, allez sur hillscleartheshelters.com et il y a un tas d’outils pour vous permettre de trouver le membre de votre famille idéal.

Lautner et Dome ont les compagnons parfaits et sont les meilleurs parents de chiens du millénaire.

« Nous les avons sur Instagram, donc j’en suis fier. Moi, encore plus que leur mère probablement, j’aime les habiller », a déclaré l’acteur. « Je ne sais pas à quel point ils aiment ça, mais j’adore mettre des sweats à capuche et des robes et tout ce qu’ils portent, des maillots. »

« Ils font vraiment partie de notre famille », a-t-il ajouté, notant qu’ils « incluront certainement » les chiens dans leur mariage. « Ce sont nos enfants, alors ils vont partout et font tout avec nous. »