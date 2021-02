Taylor Hawkins raconte l’histoire de la première fois qu’il a entendu les Foo Fighters | 45S

Après avoir publié son nouvel album studio, ‘Medicine at Midnight’, le 5 février, Foo Fighters poursuit son travail de promotion du matériel et pour cela, leur batteur, Taylor Hawkins a parlé du dernier épisode de Medicine At Midnight Radio sur Apple Music Hits sur l’impact du premier album de Foo Fighters sur sa vie.

«La première chanson qu’il a entendue du groupe était leur premier single ‘This Is A Call’. J’ai été bouleversé quand je l’ai entendu. Je ne pouvais pas croire à quel point c’était parfait. C’était la voix de Dave, visiblement sa batterie était géniale et son jeu de guitare était incroyable. Les chansons étaient amusantes et énergiques, amusantes, mais si elles devaient être drôles et légères.

«Cette chanson (« This Is A Call ») était simplement un appel aux bras des Foo Fighters. C’était définitivement le son de quelqu’un qui disait «Tu sais quoi? Au diable avec ça. Je ne vais pas tomber comme ça, je vais faire mon truc »». Il a terminé en disant: « Tous ceux qui ont écouté le premier album de Foo Fighters et qui sont un fan de rock ont ​​dit: » Oh oui, ce type a un deuxième acte « , et j’ai eu la chance d’être là quand il a fait ce deuxième acte. »

Foo Fighters traverse actuellement l’un de leurs meilleurs moments en tant que groupe après avoir été nominé pour le Rock n ‘Roll Hall of Fame, une des reconnaissances les plus importantes pour tout groupe de rock et qui si tel était le cas, donnerait à Dave Grohl sa deuxième inclusion, après l’avoir fait avec Nirvana en 2014. Le vote continue, il vous suffit de vous connecter ici et de vous inscrire.