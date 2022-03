Taylor Hawkins, batteur des Foo Fighters et star du Studio 666, décède à 50 ans

C’est un triste jour dans le monde de la musique car le batteur de Foo Fighter, Taylor Hawkins, est décédé. Membre de longue date du groupe qui joue avec le groupe depuis plus de deux décennies, la mort de Hawkins a été annoncée par le groupe vendredi, bien qu’une cause apparente n’ait pas encore été révélée. Le musicien, que l’on peut actuellement voir dans le nouveau film d’horreur du groupe Atelier 666avait 50 ans.

« La famille Foo Fighters est dévastée par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours. Nos pensées vont à sa femme, ses enfants et sa famille, et nous demandons que que leur vie privée soit traitée avec le plus grand respect en cette période difficile inimaginable », lit-on dans une déclaration du groupe. Twitter.

Né Oliver Taylor Hawkins, le batteur vétéran est né le 17 février 1972. Il a rejoint le groupe d’Alanis Morissette dans les années 1990, apparaissant sur son Petite pilule déchiquetée et Je ne peux pas tournées et apparaissant dans plusieurs vidéoclips. En 1997, il quitte le groupe pour rejoindre Foo Fighters lorsque son ami Dave Grohl lui demande des recommandations pour un nouveau batteur. Depuis, il est resté avec le groupe, intronisé avec les autres l’année dernière au Rock & Roll Hall of Fame. Il avait également été joué avec le groupe moins d’une semaine avant sa mort au festival Lollapalooza Argentina le 20 mars.

Avec un projet parallèle baptisé Taylor Hawkins and the Coattail Riders, le batteur a également sorti trois albums en 2006, 2010 et 2019. L’année dernière, il s’est associé aux membres de Jane’s Addiction Dave Navarro et Chris Chaney pour former le supergroupe NHC. Mettant également en vedette Pat Smear des Foo Fighters à la guitare supplémentaire, le groupe a enregistré un album qui sortira en 2022.

La nouvelle de la mort de Hawkins a de nombreuses autres légendes de la musique en deuil. Parmi eux se trouve le batteur des Beatles Ringo Starr, qui a été l’une des inspirations de Hawkins. S’adressant aux réseaux sociaux, Starr a déclaré: « Que Dieu bénisse Taylor paix et amour à toute sa famille et au groupe paix et amour. »

Taylor Hawkins a rejoint ses amis du groupe au Studio 666







Tout récemment, Hawkins est apparu dans le nouveau film de comédie d’horreur Atelier 666 du réalisateur BJ McDonnell. Basé sur une histoire de Dave Grohl et écrite par Jeff Buhler et Rebecca Hughes, le film présente les membres du groupe, dont Hawkins, jouant eux-mêmes. Dans le film, Grohl est possédé par une entité maléfique et attaque les autres membres du groupe. La scène de la mort de Hawkins est l’un des moments les plus mémorables du film.





Avec les autres Foo Fighters, Hawkins a également été présenté dans des documentaires musicaux. Qui comprend Foo Fighters : aller-retour en 2011 suivi de Foo Fighters : Autoroutes soniques en 2014. Les autres apparitions à l’écran de Hawkins incluent le rôle d’Iggy Pop en 2013 CBGB et faire une apparition dans la série L’émission du matin en 2021.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Hawkins en cette période difficile. Bien qu’il nous manquera, son héritage continuera de vivre. Repose en paix, Taylor Hawkins.





