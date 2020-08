Tayisiya & Yana: Ces hommes de “Reality Star Wars” pensent qu’ils sont sexy!

01.08.2020 12h28

Tayisiya & Yana Morderger créent une bonne humeur dans la nouvelle émission de télévision trash “Kampf der Realitystars”. En plus des jeux plus et surtout moins spirituels, le hit de quota RTL2 est garce, pincé, mais aussi flirté correctement. Après tout, la nouvelle émission rassemble de nombreuses personnalités de la télévision assez attrayantes.

Les jumeaux ne peuvent pas le nier non plus, comme ils l’ont révélé dans une interview avec klatsch-tratsch.de. La professionnelle du tennis Yana explique: «Tayisiya est affectée avec plaisir, donc je ne parle qu’en mon nom. Bien sûr, il y avait aussi des hommes qui étaient très beaux.

Yana adorerait tomber amoureuse

Même si la jeune femme de 23 ans est célibataire et rêve d’un grand amour, elle ne veut pas se précipiter dans quoi que ce soit. Son homme de rêve “a probablement besoin d’un peu plus de temps avant de me trouver”, explique-t-elle avec espoir.

Est-ce que l’un des hommes de «Battle of Reality Stars» – du moins purement visuellement – serait considéré pour Yana? Difficile, car: “En Thaïlande, la moitié était déjà prise.”

Aussi intéressant:

Ces participants ne vont pas du tout pour eux

De plus, le jumeau blond est très pointilleux en ce qui concerne les hommes: «Sandy n’avait pas un beau charisme et c’est pourquoi il était hors de question. Oliver et Sam ont déjà été emmenés. “

Et qu’en est-il du charmant Johannes Haller? “Il était fraîchement séparé et je ne le ramasse pas quand il est juste fraîchement séparé.” Aïe, c’était assis!

Source: instagram.com

Le truc Wendler

Et que pense Yana du beau groupe de chant Momo? «Momo était bien sûr un gars très gentil, mais nous étions de très bons amis. Et Jürgen and Co étaient trop vieux pour moi, donc à l’âge de Wendler », explique-t-elle en riant.

Vous n’auriez pas imaginé Yana si vive et louche, non? Dans l’ensemble, elle ne voit tous les hommes de la “Battle of Reality Stars” que comme des amis. Ensuite, cela serait effacé …

Source: instagram.com

Tayisiya a déjà trouvé son prince de rêve

En parlant d’hommes: la sœur jumelle de Yanas, Tayisiya, a rendu visite l’année dernière “Un agriculteur cherche une femme”l’homme pour la vie. Cela n’a pas fonctionné avec son agriculteur, mais entre-temps, elle est tombée amoureuse d’un autre homme.

«J’ai cherché et j’ai attendu très longtemps. J’ai été vraiment déçu par le monde des hommes, mais d’une manière ou d’une autre, c’est arrivé et l’homme de mes rêves est tombé du ciel. J’apprécie vraiment et j’en suis vraiment reconnaissant.

«Battle of Reality Stars», tous les mercredis à 20h15 à RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles sur TVNOW.