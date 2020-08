Taycan Turbo S contre les performances de la Model S. La course (électrique) la plus attendue

LES course de dragsters le plus attendu de l’année? Eh bien, ce n’est pas le premier où nous voyons le Performances de la Tesla Model S C’est le Porsche Taycan Turbo S se battre dans un test de démarrage, mais celui-ci, de Carwow, ne devrait pas provoquer les mêmes taux de polémique.

Les deux sont les versions les plus rapides de leurs gammes, cependant, en raison du «miracle» des mises à jour à distance (et plus), comme le vin, ces voitures s’améliorent avec l’âge.

La Tesla Model S a été lancée en 2012 et depuis lors, ses performances n’ont cessé de croître, que ce soit avec des mises à jour de Logiciel – capable d’optimiser l’ensemble de la gestion de la chaîne cinématique et d’en extraire les meilleures performances possibles – ou, plus récemment avec de nouvelles Matériel.

L’unité utilisée dans le test est le dernier Raven. Cela signifie qu’il dispose d’un moteur avant plus puissant (à partir du modèle 3), car il dispose désormais d’une suspension adaptative, ayant déjà reçu la mise à jour «Cheetah Stance» pour des démarrages encore plus efficaces.

Résultat? Cette Tesla Model S Performance compte 825 ch de puissance et 1300 Nm de couple! Des chiffres qui font de votre généreux 2241 kg un «jeu d’enfant».

Si jusqu’à présent, la Tesla Model S a été le roi de courses de dragsters, rendant le plus musclé voiture de muscle et les sports les plus honnêtes, la réponse est peut-être arrivée tard, mais elle ne pourrait pas être plus formidable.

Combattre le feu par le feu, c’est ce que nous pourrions dire à propos de la Porsche Taycan Turbo S.Mais les chiffres vous désavantagent: 761 ch et 1050 Nm, et accuse encore quelques dizaines de kilos de plus sur la balance, 2295 kg.

Eh bien, quand il s’agit de Porsche, nous ne devrions pas le considérer comme le perdant. Depuis sa création, le constructeur allemand a su retirer tout le potentiel de toute chaîne cinématique et la transmettre efficacement à l’asphalte. En sera-t-il de même avec votre première voiture 100% électrique?

Sans plus tarder, placez vos paris:

