Taycan Cross Turismo. Porsche dévoile les dernières étapes du programme de test

La Porsche Taycan Cross Turismo franchit les dernières étapes du programme de test, avant de se lancer en Europe à l’été 2021. Depuis, la marque Zuffenhausen a décidé de tout révéler!

Porsche mène les dernières étapes du programme de test du Taycan Cross Turismo. Les prototypes ont déjà parcouru près d’un million de kilomètres qui se sont déroulés dans des endroits aussi différents que le Nürburgring Nordschleife et Hockenheim (Allemagne), Nardo (Italie) ou des circuits tout-terrain dans le sud de la France et dans les Pyrénées.

Parallèlement aux derniers tests de conduite, un Taycan Cross Turismo camouflé est en test de presse depuis le début de l’année. En seulement six semaines, ce prototype a visité les cinq plus grands marchés de la version Taycan Cross Utility: les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas et l’Allemagne.

Le Taycan Cross Turismo possède un châssis à traction intégrale et suspension pneumatique pour permettre le réglage de la hauteur par rapport au sol.

La cabine offre plus d’espace pour la tête des passagers à l’arrière, tandis que le coffre à bagages offre également une plus grande capacité. Porsche affirme que le stockage et l’espace ont été optimisés jusque dans les moindres détails. Le modèle, une représentation physique fidèle de l’intérieur et des éléments de rangement ont consommé 650 heures de conception, d’électronique et de coordination, qui ont été ajoutées à l’atelier pendant 1500 heures pour que tout soit complet.

Mêmes programmes de test

La marque allemande souligne que les voitures électriques sont soumises aux mêmes programmes d’essais que les voitures de sport à moteur à combustion interne. Ces tests testent une utilisation quotidienne sans restrictions dans toutes les conditions météorologiques.

Des tâches particulièrement exigeantes, telles que la charge de la batterie ou le contrôle de la température de la transmission et de l’habitacle sous des températures extrêmes, sont des aspects supplémentaires testés sur les modèles électriques.

Parmi les autres objectifs de développement typiques de Porsche, citons les performances du circuit, la capacité d’accélérer à plusieurs reprises à plein régime et une autonomie compatible avec un usage quotidien.

La nouvelle Porsche Taycan Cross Turismo prolonge la famille de modèles Taycan, lancée en tant que berline sportive à la fin de 2019.

Le nouveau Cross Turismo associe la Porsche E-Performance à une polyvalence accrue au quotidien et séduit les consommateurs au style de vie actif. Taycan Cross Turismo sera lancé en Europe à l’été 2021.

