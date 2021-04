Taxi Driver Episode 3 Date de sortie, attentes, récapitulatif des épisodes 1 et 2

Taxi Driver a eu une grande première pour le drame fougueux et plein d’action qu’il promet d’être! Basé sur une webtoon du nom Red Cage de Carlos et Lee Jae-Jin. Après deux épisodes provoquant de l’adrénaline, les téléspectateurs ne peuvent pas attendre la diffusion de l’épisode 3.

Avec un casting de stars de Lee Je-Hoon, Esom, Pyo Ye-Jin, la chimie brûlante est à prévoir. Un leader Badass avec un groupe de demandeurs de justice prêts à réparer ceux que la loi ne pouvait pas et là vous avez la recette du succès.

https://youtu.be/Hnnhq_fTV5c

Voyons pourquoi il doit figurer sur votre liste de surveillance ce week-end et à quoi s’attendre de l’épisode 3 de Taxi Drivers.

Un avertissement déclencheur à tous les téléspectateurs, ce n’est pas pour les faibles de cœur. Le matériel source comprend le sang, le viol, la pédophilie et de nombreux autres thèmes inquiétants. Considérant qu’il est diffusé sur SBS, ils l’atténueront, mais il vaut mieux prévenir que guérir.

Là où tout commence

Serial Killers, escrocs, patrons suceurs de sang, officiers corrompus, etc. Il existe différents types de criminels dont la plupart ne peuvent même pas payer pour leurs crimes. Le noyau dur d’un chauffeur de taxi s’est donné pour objectif de traquer ces racailles.

« Ne meurs pas, prends ta revanche, nous le ferons pour toi. » est le slogan du service de taxi de luxe conçu pour se venger. Détenu et exploité par Sung Cheol, une victime lui-même, il ressemble à un service de taxi ordinaire de l’extérieur.

Mais une zone souterraine spéciale avec un total de 5 membres dévoués, dont lui, il travaille pour leurs services secrets. Dok-Ki, qui a également perdu sa mère au profit d’un criminel, n’est pas intéressé au début mais Sung l’encourage. Et donc il rejoint le groupe pour servir la justice.

Le but est d’attraper ces criminels et de les réformer à leur manière. Dans le premier épisode, ils attrapent un prédateur sexuel qui semble ne rien regretter même après avoir quitté la prison. Les mettre dans le repaire de la présidente Baek d’où il est improbable de s’échapper.

Bien entendu, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le procureur en charge. Ha Na est un procureur juste qui veut des criminels derrière les barreaux. Elle se méfie du taxi de luxe. Il s’avère que son patron envisage de l’envoyer à Sung pour travailler avec lui!

Pendant ce temps, ils reçoivent un appel et une nouvelle mission. Cette fois, c’est une fille aux capacités intellectuelles différentes nommée Maria qui a été maltraitée et exploitée par ses employeurs. Il s’avère que non seulement les employeurs, mais aussi le chercheur d’emploi et la police ont été impliqués dans le désordre.

Que ce soit le prédateur sexuel ou ce propriétaire d’usine de Jeotgal lowlife qui a abusé des employés, les gars de taxi les enveloppent de la même manière! Les tromper en montant dans le taxi ou en les prenant au dépourvu et en se brisant les os. Dok & Co est impeccable et le rend si satisfaisant à regarder.

Les innocents se sentent soulagés tandis que la perversité est enfin jugée. Alors qu’ils pourrissent en possession de Baek, Ha Na se rapproche de la vérité derrière le service de taxi. Que se passera-t-il une fois qu’elle aura découvert leurs méthodes illégales? Les soutiendra-t-elle ou non?

Découvrez-le dans l’épisode 3 des chauffeurs de taxi.

Attentes du chauffeur de taxi Episode 3

La première interaction de Dok et Ha ne semble pas très prometteuse. Compte tenu de son obsession d’attraper des voleurs, il est peu probable qu’elle cède à des méthodes illégales. L’épisode 3 de Taxi Driver peut déclencher un conflit qui pourrait s’apaiser rapidement?

Sung and Co. vise à frapper les criminels là où ça fait mal de les réformer. Mais plus l’adversaire est fort, jusqu’où peut-il porter cette façade de service de taxi? L’épisode 3 de Taxi Driver est susceptible de faire ressortir les problèmes d’un travail secret aussi dangereux.

Alors que les deux premiers épisodes ont commencé par des problèmes sociaux, l’épisode 3 de Taxi Driver deviendra plus sombre. Avec des thèmes comme l’intimidation, etc. Taxi Driver met en place un commentaire social fort sur le sort des victimes.

L’épisode 3 de Taxi Driver peut également nous faire connaître l’histoire des 3 autres membres rejoignant ce poste et leurs motivations. Dans l’ensemble, le véritable objectif du propriétaire du service est toujours entouré de mystère.

Mais Taxi Driver promet d’être un thriller d’espionnage plein d’action. Avec les poursuites en voiture épiques des épisodes 1 et 2, Taxi Driver se prépare pour un épisode 3 encore plus satisfaisant.

Où lire?

La source, le nom du webtoon Red Cage peut être lu sur Tapas. Quelques épisodes sont gratuits, après quoi un abonnement est requis.

Taxi Driver Episode 3 Date de sortie

L’épisode 3 du chauffeur de taxi est sorti le 16 avril 2021 et peut être diffusé sur Viki.

Où diffuser?

Nouveaux épisodes de Taxi Driver diffusés tous les vendredis et samedis Viki.

Lire aussi: Quelque chose ne va pas avec Deok?