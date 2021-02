Taux réel de mortalité pandémique en Russie similaire à celui des États-Unis et du Royaume-Uni: de nouvelles données officielles révèlent qu’environ 162000 personnes sont mortes de Covid-19 en 2020

Environ 162 000 Russes sont morts à cause de Covid-19 l’année dernière. C’est selon les données préliminaires de l’agence fédérale de statistique, qui a révélé que le taux de mortalité du pays en 2020 a augmenté d’environ 18% par rapport à 2019.

Rosstat a déclaré qu’environ 323800 personnes de plus sont mortes en 2020 par rapport à l’année précédente, dont environ la moitié à cause de Covid-19.

Les données publiées par l’agence sont bien pires que les chiffres présentés par le siège officiel du coronavirus en Russie. Selon ses chiffres, seulement 57 555 personnes étaient décédées à cause de Covid-19 au 1er janvier, ce qui signifie que le nombre réel de décès dans le pays est presque trois fois supérieur aux chiffres précédemment rapportés.

Un triplement des chiffres place la Russie à environ 1 500 décès par million d’habitants, un taux similaire à celui du Royaume-Uni, de l’Italie et des États-Unis, mais toujours meilleur que la Belgique et la Slovénie. Le taux de mortalité précédent était autrefois considéré comme exceptionnel et considérablement inférieur à celui d’autres pays comparables.

S’exprimant lundi, la vice-première ministre Tatyana Golikova a révélé que décembre avait vu le pic de décès dus à la pandémie dans le pays. Les chiffres ont montré qu’au cours du dernier mois de l’année dernière, 25 980 personnes sont mortes avec Covid-19 comme principale cause de décès confirmée. 18 455 autres sont décédés des suites de la maladie, mais pas nécessairement à cause de celle-ci, ce qui porte le total pour l’année entière à 162 429. Selon Golikova, une partie importante des décès excédentaires de 2020 était causée par des symptômes associés à Covid-19, tels que la pneumonie.

Alors que divers organismes gouvernementaux russes ont publié leurs propres chiffres de mortalité, les décès excessifs sont considérés par beaucoup comme un moyen plus précis de mesurer l’impact du Covid-19. Si tous les décès en excès sont considérés comme liés à Covid-19, comme certains le pensent être une meilleure façon de compter le vrai bilan, 323800 est une augmentation de 5,6 fois par rapport aux statistiques officielles, ce qui donne un tableau considérablement plus sombre que celui présenté par Moscou jusqu’à présent .

L’année dernière, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a expliqué qu’il existe différentes méthodologies pour calculer et déterminer la cause du décès, soulignant le fait que le président Vladimir Poutine reçoit tous les chiffres possibles.

«Je peux seulement dire que le président reçoit clairement toutes les informations complètes sur les indicateurs et les maladies, les services médicaux, l’occupation des lits par région et la mortalité» il a dit aux journalistes.

Malgré les nouveaux chiffres sinistres, d’autres chiffres semblent positifs pour la Russie. Lundi, le siège officiel a révélé que 15 916 personnes avaient reçu un diagnostic de Covid-19, contre 29 935 à la mi-décembre. Le pays poursuit également le déploiement de son programme de vaccination de masse, les autorités prévoyant de vacciner 68,6 millions de Russes contre le virus.

