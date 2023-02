Green Bank de Josh Ruben réunira les stars de She-Hulk: Attorney at Law et Scream.

Tatiana Maslany et Jasmin Savoy Brown s’unissent pour le film d’horreur Green Bank

Le cinéaste d’horreur Josh Ruben (Fais moi peur, Loups-garous à l’intérieur) a aligné les deux stars principales de son prochain long métrage. Variété rapporte que Tatiana Maslany (She-Hulk : avocate, Orphelin noir) et Jasmin Brun de Savoie (Pousser un cri, Cri VI) ont signé pour co-vedette dans Banque verte, un film d’horreur de science-fiction réalisé par Ruben. Écrit par Aaron Horwitz (L’heure du nettoyage), Banque verte est originaire de Protagonist Pictures avec la production de Big Swell Entertainment de Horwitz.





Selon une description de terrain, Banque verte se déroule dans une « vraie ville américaine où le wifi, le service cellulaire et toutes les autres transmissions radio sont fortement interdits. Le film suit l’entraîneur du sommeil infantile Sloan (Brown), qui se rend compte que les parents de l’enfant dont elle s’occupe sont bien plus que les des yuppies ignorants qu’ils semblent être. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Ruben a également parlé du film, taquinant que c’est le genre de film d’horreur avec lequel les cinéphiles peuvent s’amuser lorsqu’ils le voient au cinéma. Devant le succès du récent M3GANqui pourrait certainement être décrit comme un film d’horreur « amusant », peut-être que Ruben est sur quelque chose avec cette façon de penser.

« Dans un marché où les thrillers d’horreur originaux tuent au box-office, nous n’avons pas besoin de preuve supplémentaire que le public veut à nouveau s’amuser au cinéma », a-t-il déclaré. « C’est le mot magique. Fun. L’horreur est le genre à l’épreuve des balles, et Banque verte a le package complet – c’est intelligent, effrayant et méchamment drôle.

L’article décrit également Livre vert comme « un divertissement mur à mur rempli d’effroi dirigé par un casting extrêmement talentueux issu de franchises bien-aimées ».





Jasmin Savoy Brown est une reine du cri établie

Jasmin Savoy Brown a fait une grande marque dans l’horreur avec son rôle de Mindy dans le cinquième Pousser un cri film sorti l’année dernière. Elle reprendra ce rôle dans la suite à venir, Cri VI, qui sort en salles le mois prochain. Brown peut également être vu dans la série Showtime Vestes jaunes, et la deuxième saison de cette émission arrive également en mars. Son autre travail d’horreur comprend un rôle principal dans les années 2021 Bruit de violenceun film slasher sanglant.

Tatiana Maslany pourrait être mieux connue comme la star titulaire de la série Marvel She-Hulk : avocatebien que cela fasse suite à une performance acclamée et primée aux Emmy Awards pour son rôle dans la série de science-fiction Orphelin noir. Elle n’est pas étrangère au genre d’horreur, ayant déjà travaillé avec George A. Romero pour apparaître dans le film de zombies Journal des morts. Maslany est également apparu dans d’autres films de genre comme Ginger Snaps 2 : déchaîné et Les messagersbien que ses rôles ces dernières années aient été beaucoup plus légers.

Banque verte n’a pas encore de date de sortie.