Tatiana Maslany dit que She-Hulk est « l’antithèse » des super-héros typiques de Marvel

Disney + a donné à Marvel Studios une plate-forme pour introduire de nouveaux héros dans le MCU via des séries multi-épisodes au lieu de longs métrages. Chevalier de la Lune et Mme Marvel ont offert des plongées profondes dans ce qui fait vibrer des personnages comme Marc Spector et Kamala Khan, et le mois prochain She-Hulk : avocate fera de même pour Jennifer Walters. La cousine de Bruce Banner subit une transformation qui changera sa vie d’avocate ordinaire à la centrale électrique connue sous le nom de She-Hulk, un ajustement dont elle ne semble pas trop ravie. Jennifer Walters elle-même, Tatiana Maslany, a récemment expliqué à Empire comment la réticence de son personnage à être She-Hulk la distingue de ses homologues MCU :

« Elle est vraiment l’antithèse de la plupart des récits de super-héros. Il y a ce grand élément de déni en elle qui est relatable. Pour moi, c’était rejeter ce qui s’était passé aussi longtemps que possible, car c’est ce qui cause la tension amusante entre Jennifer et She-Hulk. . »

Dans la première bande-annonce de Elle-Hulk, il était assez clair que Jennifer n’apprécie pas l’attention qui accompagne la pratique du droit en tant que personne de six pieds de haut à la peau verte. Ce qui rend son travail encore plus compliqué, c’est le passage de la prise en charge des cas d’êtres humains normaux à la défense des personnes qui ont des pouvoirs. Maslany dit que la dynamique ajoutée est aussi ce qui aide Elle-Hulk innovez pour Marvel sur Disney+ :

« Elle est dans une carrière dominée par les hommes et incroyablement vicieuse et hiérarchique. Quand elle dirige cette entreprise surhumaine, c’est là que nous obtenons des personnages vraiment amusants qu’elle défend ou contre lesquels elle s’oppose. C’est comme cette interprétation vraiment absurde d’une émission juridique. «

De nombreux détails de l’intrigue de Elle-Hulk Reste incertain

merveille

She-Hulk devrait être diffusé sur Disney + dans un peu plus d’un mois, et peu de détails sont réellement connus sur la série. Il n’y a toujours eu qu’une seule bande-annonce complète qui a été publiée, ce qui offre peu d’informations sur l’intrigue réelle de la série. La bande-annonce fournit des détails sur le personnage de Jennifer et montre certaines des interactions qu’elle a avec son cousin Bruce, mais on ne sait toujours pas exactement comment elle acquiert la capacité de se transformer en She-Hulk. Dans les bandes dessinées, une transfusion sanguine entre les membres de la famille Banner est ce qui fait l’affaire, ce qui pourrait finir par être le cas dans la série. Pourtant, Marvel n’adapte pas exactement ses personnages un à un à partir des bandes dessinées, il pourrait donc y avoir des changements en magasin pour l’origine de She-Hulk.





La série devrait également présenter des camées inattendus pendant que Jennifer exerce dans la nouvelle division surhumaine du cabinet d’avocats pour lequel elle travaille. Des rumeurs ont circulé sur différents personnages qui pourraient apparaître dans Elle-Hulk, mais Marvel garde les détails secrets jusqu’à ce que ces épisodes spécifiques soient diffusés. Heureusement, le public n’aura pas à attendre trop longtemps car Elle-Hulk est prévu pour la première sur Disney + le 17 août. Au moins une autre bande-annonce devrait être publiée d’ici là, ce qui devrait, espérons-le, fournir un peu plus de clarté sur ce à quoi s’attendre avec la prochaine itération de la mythologie Hulk dans le MCU.