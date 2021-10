Tati Gabrielle révèle comment Penn Badgley l’a rassurée avant la toute première scène de sexe

« J’ai dit à Penn dès le départ : ‘Hé, je n’ai jamais fait ça avant.’ Et il m’a dit : ‘Ça va aller.' »

Vous connaissez et aimez déjà Tati Gabrielle dans le rôle de la voleuse de scène Prudence Blackwood dans Les aventures effrayantes de Sabrina, et maintenant la star a fait sa propre marque sur Netflix Tu et Joe Goldberg lui-même.

Tati joue Marienne dans Tu saison 3. Marienne est une jeune mère célibataire travaillant comme bibliothécaire à Madre Linda, qui finit par craquer – oui, vous l’avez deviné – Joe Goldberg.

Dans une interview avec Page Six, Tati a maintenant expliqué ce que c’était que de tourner sa toute première scène de sexe à l’écran (!!) et comment la co-star Penn Badgley l’a rassurée avec toute l’expérience.

Tati Gabrielle parle du tournage d’une scène de sexe avec Penn Badgley dans You saison 3. Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images, Netflix

Dans Tu saison 3, Marienne de Tati finit par développer une amitié avec Joe Goldberg de Penn Badgley – après avoir déclenché ses charmes de harceleur habituels, bien sûr. Finalement, les deux transforment leur relation en quelque chose de plus romantique.

Et en ce qui concerne leurs scènes de sexe, Tati, qui a dit qu’elle « avait paniqué » avant le tournage, a révélé qu’elle s’était confiée à Penn qui l’a ensuite rassurée et mise à l’aise.

« J’étais tellement nerveux », a déclaré Tati. « J’ai dit à Penn dès le départ : ‘Hé, je n’ai jamais fait ça avant.’ Et il m’a dit : ‘Ça va aller.' »

Tati a ensuite partagé que la distribution avait utilisé un coordinateur de l’intimité pour chorégraphier leurs scènes les plus intimes – quelque chose qui l’a aidée lors du tournage.

«Nous avions un excellent coordinateur d’intimité sur le plateau. Nous avons donc pu tout parcourir et avoir une bonne idée [of what to do], » elle a ajouté. « C’est devenu plus une danse, comme une danse chorégraphiée que c’était, comme, devoir ressentir cette nervosité et être maladroit ou bizarre. »

Penn Badgley et Tati Gabrielle dans le rôle de Joe et Marienne dans You saison 3. Image : Netflix

Un coordinateur de l’intimité est un professionnel qui est amené à chorégraphier des scènes intimes (presque comme des cascades) et qui travaille avec les acteurs à un niveau personnel pour s’assurer qu’ils sont complètement à l’aise lors du tournage de scènes de nu et/ou de sexe.

L’utilisation de coordinateurs d’intimité a été introduite dans le grand public par des émissions comme Éducation sexuelle, et sont maintenant devenus une partie importante et intégrale de la production cinématographique et télévisuelle.

Vous aimez le voir.

