Tate No Yuusha No Nariagari Saison 2 Episode 10 Date de sortieTate No Yuusha No Nariagari Saison 2 Episode 10 Date de sortie

Beaucoup de gens qui aiment regarder des dessins animés s’interrogent actuellement sur la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Tate No Yuusha No Nariagari. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de la série sont vraiment ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En raison de cela, de nombreux fans recherchent partout sur Internet à ce sujet. Alors maintenant, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Tate No Yuusha No Nariagari dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cette animé. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est un anime japonais et il a été adapté d’une série de mangas du même nom. Cette série manga a été écrite par Aneko Yusagi et illustrée par Seira Minami. Le premier épisode de cette série animée est sorti le 9 janvier 2019 et après sa sortie, il a gagné en popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux pays.

L’histoire de l’anime se déplacera autour de Naofumi Iwatani et il a été salué dans un monde parallèle avec trois autres jeunes hommes des cieux parallèles pour devenir les héros cardinaux du monde et combattre des troupeaux interdimensionnels de bogeys appelés Waves. Maintenant, tous ses fans sont vraiment ravis de connaître la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Tate No Yuusha No.

Tate No Yuusha No Nariagari Saison 2 Épisode 10 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de Tate No Yuusha No Nariagari Saison 2 Episode 10. L’épisode 10 sortira le 8 juin 2022. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de regarder cet épisode à la date indiquée.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cet anime, il est disponible sur Tokyo MX, BS11, KBS et SUN. Si vous souhaitez diffuser cette série en ligne, vous pouvez la diffuser sur Aniplus Asia et Crunchyroll. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région. Veuillez confirmer s’il est disponible pour regarder à votre emplacement ou non.

Liste des épisodes de la saison 2

Voici l’épisode de la saison 2 qui sont connus jusqu’à maintenant.

Un nouveau rugissement

Empreintes de la tortue spirituelle

Secouer la terre

Ruines dans le brouillard

Ost Houraï

Course à rattraper

Labyrinthe infini

Une séparation dans la neige

Fée bourdonnante

À déterminer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Tate No Yuusha No Nariagari, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 2 de Tate No Yuusha No Nariagari, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

