Tata Altroz ​​iTurbo avec un moteur essence turbocompressé à trois cylindres de 1,2 litre dévoilé; à lancer le 22 janvier

13 janv.2021 15:57:24 IST

Tata Motors a confirmé la date de lancement de l’Altroz ​​iTurbo au 22 janvier, bien que les réservations et les essais routiers pour le turbo-essence Altroz ​​commenceront à partir de demain. Positionné comme une variante légèrement plus sportive de l’Altroz, l’iTurbo ne sera disponible que sur les versions XT, XZ et XZ +. L’Altroz ​​iTurbo est équipé d’un moteur à essence turbocompressé à trois cylindres de 1,2 litre, comme on le voit sur le SUV compact Nexon, juste avec des chiffres de puissance désaccordés à 110PS @ 5500rpm et 140Nm @ 1,500-5,500rpm de 120PS / 170Nm, et accouplés à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses au lieu d’une boîte à 6 vitesses.

Tata Motors dit que cela a été fait dans l’intérêt d’équilibrer les performances, la maniabilité et l’efficacité compte tenu du poids de l’Altroz, mais cela représente toujours une augmentation saine par rapport aux 86PS / 113Nm de la voiture standard.

Sur le sujet, l’Altroz ​​iTurbo se vante d’une efficacité de 18,13 kmpl, avec un temps de 0-100 km / h de 11,9 secondes, ce qui le rend assez compétitif dans sa catégorie. Bien que le poids à vide reste largement similaire à celui de l’Altroz ​​à aspiration naturelle ordinaire, la puissance au poids atteint environ 100 PS / tonne. La société nous dit également que des modifications mineures ont été apportées à la direction et à la suspension, mais qu’elles ne modifient pas fondamentalement la dynamique de conduite de manière substantielle.

Pour 2021, l’Altroz ​​est également mis à jour avec la technologie connectée iRA de Tata, y compris la compréhension de plus de 70 commandes vocales en anglais / hinglish, la fonctionnalité de refroidissement de la cabine Xpress Cool et des options de personnalisation pour le fond d’écran de l’infodivertissement de 7 pouces.

Parmi les autres caractéristiques que les variantes iTurbo obtiennent par rapport aux garnitures essence / diesel correspondantes, citons la sellerie en similicuir, une cabine bicolore, des modes multi-transmission (City / Sport), le sport offrant jusqu’à 25-30% de couple de plus que le mode City réponse de l’accélérateur, un toit contrasté noir et deux tweeters supplémentaires pour les versions XZ et XZ +. Ceci mis à part le nouveau moteur iTurbo, bien sûr. Nous prévoyons que l’Altroz ​​iTurbo coûtera environ Rs 75000 à Rs 1 lakh de plus qu’un Altroz ​​à essence atmosphérique correspondant.

