Taskmaster peut imiter ces super-héros emblématiques du MCU dans Black Widow

Veuve noire méchant, Taskmaster, reste une présence mystérieuse. Caché sous un masque, le méchant qualifié mettra Natasha et ses camarades à l’épreuve, avec l’identité de Taskmaster qui fournira certainement l’un des plus gros chocs du film. Une chose que nous savons cependant, c’est comment supervillain parvient à être si redoutable, imitant le style de combat de ses adversaires pour les imiter et apprendre à l’utiliser contre eux afin de toujours garder une longueur d’avance. Discuter du personnage dans le Black Widow: Le livre spécial du film officiel, Le coordinateur de combat James Young avait ceci à dire à propos des batailles entre Natasha et Taskmaster.

« Taskmaster est, de loin, le personnage le plus difficile que nous ayons eu à concevoir, car vous avez enfin un personnage qui peut regarder ce que vous faites, le reproduire et l’utiliser directement contre vous. Et si vous l’avez utilisé encore une fois, il sera prêt pour vous. Donc, avec l’histoire de Taskmaster, nous essayons d’avoir une histoire pour les combats. Vous voyez dans le combat au bridge que Natasha se rapproche de lui et elle essaie de faire le mouvement de la veuve. Mais il est Il l’a déjà vu. Il a fait ses recherches et la bourre complètement! Donc, le plus dur pour Taskmaster était de garder le combat engageant car il est facile de reproduire la chorégraphie, mais nous devons avoir des histoires autour. «

Young a également confirmé plusieurs super-héros percutants que Taskmaster imitera dans Veuve noire, qui comprend plusieurs de ses camarades Avengers.

« Pour moi, c’est super ce que Natasha doit faire pendant le combat au bridge. Elle doit regarder cette personne devant elle. Que veulent-ils? Dans ce combat, Natasha doit poser des questions tout le temps. Elle ne le fait pas. sachez pourquoi Taskmaster est là. Taskmaster a étudié les Avengers; dans le combat au pont, vous pouvez le voir. Vous voyez des éclairs de Captain America, vous voyez des éclairs de Bucky, vous voyez des éclairs d’Iron Man et vous voyez Spider-Man dans cette séquence . Comment combattez-vous quelqu’un qui peut incarner tous les Avengers à la fois? Le plus dur des combats est de faire lire ces moments, mais ce sont les moments dont vous vous souviendrez. Mon moment préféré de ce combat est quand Natasha prend un battre juste pour mettre ce grappin sur la jambe de Taskmaster. «

Veuve noire fournira un aperçu des origines de l’un des Avengers fondateurs, révélant même des détails concernant la célèbre mission à Budapest. À la naissance, la veuve noire, alias Natasha Romanova, est confiée au KGB, où elle est préparée pour devenir l’agent ultime. Lorsque l’URSS éclate, le gouvernement tente de la tuer, avant que l’action ne se déplace vers l’actuel New York, où elle travaille maintenant comme agent indépendant. Maintenant, Natasha Romanoff se retrouve soudainement seule et obligée de faire face à une conspiration dangereuse liée à son passé. Poursuivi par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Romanoff doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur.

Veuve noire stars Scarlet Johansson reprenant le rôle de Natasha Romanoff AKA Black Widow, Florence Pugh comme Yelena Belova, David Harbour comme Alexei Shostakov / Red Guardian, William Hurt comme Thaddeus Ross, Ray Winstone comme Dreykov, OT Fagbenle comme Rick Mason et Rachel Weisz comme Melina Vostokoff.

Grâce à Marvel Studios qui a repoussé toute sa gamme sur grand écran, Veuve noire devrait maintenant ouvrir le 7 mai 2021, plus d’un an après sa sortie initiale, des rumeurs continuant de circuler selon lesquelles le film arrivera sur Disney + parallèlement à une sortie en salles. Cela nous vient de Marvel’s Black Widow: The Official Movie Special Book.

Sujets: Black Widow