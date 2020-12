Tarraco e-HYBRID. Tout sur le nouvel hybride rechargeable de SEAT

Cela a pris, mais cela n’a pas échoué. Il y a environ un an, nous l’avons rencontré au salon de l’automobile de Francfort, le SEAT Tarraco e-HYBRID, la variante hybride brancher du SUV espagnol, est maintenant entré en production.

Troisième modèle électrifié de SEAT (n’oubliez pas que la marque espagnole a déjà des variantes hybrides brancher Leon et la Mii électrique), visuellement la Tarraco e-HYBRID est pratiquement identique aux variantes équipées uniquement d’un moteur thermique.

De cette manière, les principales différences se situent au niveau du chapitre mécanique, domaine dans lequel la SEAT Tarraco e-HYBRID «abrite» le 1.4 TSI de 150 ch avec un moteur électrique de 115 ch (85 kW) alimenté par une batterie lithium-ion de 13 kWh.

Le résultat final est une puissance maximale combinée de 245 ch et un couple de 400 Nm qui sont gérés par une boîte automatique DSG à six rapports.

Les modes de conduite abondent

Avec une autonomie 100% électrique jusqu’à 49 km (Cycle WLTP), le Tarraco e-HYBRID démarre toujours en mode électrique tant que la batterie est suffisamment chargée. Lorsque la charge de la batterie tombe en dessous d’un certain niveau ou que la vitesse dépasse 140 km / h, le SEAT SUV passe automatiquement en mode hybride.

En parlant de modes de conduite, en plus des modes Hybride (automatique ou manuel), nous avons le mode s-Boost (plus sportif) et le e-Mode, qui facilite la conduite en milieu urbain en mode 100% électrique.

Grâce à tout cela, SEAT Tarraco e-HYBRID annonce CO deux entre 37 et 46,4 g / km et une consommation entre 1,6 et 2 l / 100 km (cycle WLTP).

Enfin, en ce qui concerne le chargement, via un boîte murale avec 3,6 kWh, il est possible de recharger la batterie en 3,5 heures. Dans une prise de 2,3 kW, le temps de charge est d’un peu moins de cinq heures.

Quand arrive?

Avec l’arrivée sur le marché prévue pour le premier trimestre 2021, nous ne savons toujours pas combien la nouvelle SEAT Tarraco e-HYBRID devrait coûter au France.

Ce que nous savons déjà, c’est qu’il sera présenté en deux niveaux d’équipement – Xcellence et FR – et sera disponible dans la version cinq places.