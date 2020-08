Tarot Wizard supprime l’incertitude de notre chemin

Cette première semaine de septembre (toujours avec le dernier jour d’août curieux au début) nous montre la naissance d’un chemin plein de possibilités. Beaucoup de choses se passent en même temps et les doutes de l’être commencent à surgir.

Selon les cartes du Tarot, la période de ce lundi 31 août au 6 septembre, sera de suivre nos instincts. Ce sera d’une grande valeur pour que nous puissions atteindre le succès que nous recherchons en interne.

Le magicien 1 – Vous vous sentez fier de vos compétences qui sont présentées à d’autres personnes, mais vous êtes indécis sur ce que vous devriez vraiment faire. Cette semaine, vous changerez constamment jusqu’à ce que vous organisiez le chaos dans votre tête.

La véhémence 64 – Vos tâches sont terminées et vous terminez une étape de plus dans les projets qui vous ont été transmis. Vous êtes prêt à vous résoudre et à faire ce que vous voulez vraiment. De nouveaux projets sont à venir et le goût du travail achevé apparaîtra pour vous.

La passion 15 – L’insatisfaction fait partie de votre vie. Il n’est pas possible de terminer ce que vous voulez et de passer à autre chose. Vos besoins ne sont pas satisfaits par manque d’organisation mentale. Réfléchissez bien avant d’agir et utilisez vos talents avec toute votre sagesse pour mettre vos idées en pratique et vous sentir épanoui.

Polyvalence 49 – Une fleur s’ouvre en vous et des cadeaux dont vous ignoriez l’existence ont commencé à apparaître. Vous prenez vos propres intérêts, laissez aller les autres pour réaliser vos propres rêves et créez une nouvelle espérance de vie autour de vous.

L’incertitude 28 – Le moment est venu pour vous de savoir jusqu’où vous pouvez aller. Faites attention aux opportunités qui se présentent à vous en ce moment et connectez-vous davantage dans vos relations. Cela vous aidera à trouver le chemin que vous souhaitez emprunter.

