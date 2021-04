Tarot suggère la patience pour récolter de bons fruits

Lorsque nous plantons, nous espérons récolter de bons fruits. Mais pour y arriver, il faut être patient. Et les cartes de tarot de cette semaine suggèrent que nous devons être très patients afin de réaliser ce que nous recherchons.

La période du 19 au 25 avril nous apportera d’agréables surprises, mais il faut beaucoup réfléchir avant de prendre des décisions qui impliquent, même, parents et amis.

Voyez ce que disent les lettres:

L’innovation 34 – Il est temps pour vous d’être moins impatient et de garder les résultats sur les choix que vous avez faits pour ce moment de votre vie.

Régénération 45 – Vous faites face à des pensées profondes; réfléchissez attentivement à votre situation actuelle, car certains sentiments peuvent être compliqués. Utilisez votre esprit à bon escient pour passer à autre chose.

Affinité 50- Vous construisez un sentiment avec les personnes dans lesquelles vous vous impliquez en ce moment, vous vous sentez de plus en plus vivant et vous vous lancez dans une nouvelle aventure.

La Magnificence 32 – C’est l’occasion d’augmenter ce que vous voulez à ce moment-là. Et montrez les chemins aux gens autour de vous. Montrez votre meilleur et appréciez vos efforts.

La transmutation 21 – Cette carte montre la fin d’un cycle et le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous vous rendez compte que les énergies sont en votre faveur et que tout s’écoule plus facilement en ce moment.

