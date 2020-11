Tarot projette des journées de réussite et de bonne humeur

Une semaine complète. C’est ce qui nous attend, en général, pour la période du lundi 23 au dimanche 29 novembre, selon le Tarot. Les lettres 26 (O Prodígio) et 46 (O Patrimônio) montrent des jours de succès.

Une grande partie de ce que nous cherchons à accomplir sera possible, avec la réalisation des objectifs précédemment fixés. C’est un moment d’éclat; nous nous sentirons plus forts et plus confiants.

Cependant, il y aura un moment d’anxiété et de sentiment de perte, mais les conquêtes viendront bientôt à l’esprit, renouvelant les énergies et élevant l’ambiance.

Voyez ce que disent les lettres:

Le Prodigy 26 – C’est votre moment d’accomplissement; des projets qui n’avaient pas l’air de fonctionner, commencent à avoir leur valeur et vous commencez à ressentir l’odeur du succès dans votre vie.

L’initiation 36 – Avec chaque jour qui passe, vous changez et vous montrez un nouveau moi. Ses mutations sont visibles et il agit avec plus de grâce et avec beaucoup de sagesse. Sachant que votre énergie est très bien gardée.

Crépuscule 18 – Les situations sont très incertaines pour vous. Votre esprit est un peu confus et vous vous sentez un peu perdu dans l’environnement dans lequel vous vivez. Vous vous battez contre vous-même en ce moment.

L’Héritage 46 – Vous avez un sentiment de sécurité dans tous les domaines de votre vie. Pouvez-vous voir à quel point il est précieux et important pour les personnes qui vous entourent et que vous cherchez toujours à vous améliorer.

La Triumph 7 – Vous avez réalisé tout ce que vous vouliez à ce moment-là; les récompenses sont venues avec ses efforts, il a vu que ce n’était pas facile. Mais il a réussi à remporter la victoire et est dans un moment très agréable et avec beaucoup de paix.

