Tarot prédit une semaine pleine de revers

The Kooples - Short bleu denim à revers taille - FEMME 1

Ce short bleu changera agréablement des basiques de l'été, grâce à ses détails audacieux et pleins de caractère. Il adopte une coupe taille haute avec un petit revers dans le haut, qui casse les codes du denim traditionnel. Fermé par une rangée de boutons en métal argenté, ce modèle présente de multiples éraflures et bords effilochés. Sortez des sentiers battus en associant ce short en jean avec une chemise en soie écrue, un blouson décontracté et une paire de sandales à lacets. - BLEU - FEMME