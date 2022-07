Taron Egerton révèle pourquoi il a refusé un rôle dans les films X-Men de Fox

Taron Egerton est apparemment sur le point de rejoindre l’univers cinématographique Marvel dans une certaine mesure, mais il aurait déjà pu apparaître dans un film pré-MCU dans un rôle qu’il a refusé. Bien qu’il soit évident qu’Egerton aimerait maintenant faire partie de la franchise Marvel, lorsqu’il a eu une « vraie conversation » avec Fox sur le fait d’apparaître en tant que Cyclope dans le X Men préquelles, l’acteur s’est éloigné du rôle pour une raison spécifique liée au choix de lunettes du personnage.

Dans le X Men films, Cyclope, alias Scott Summers, est capable de faire exploser des faisceaux d’énergie de ses yeux, ce qui est très pratique pour envoyer des méchants. Cependant, la plupart du temps, le personnage est obligé de porter une paire de lunettes avec des verres en Ruby-Quartz, un matériau fictif qui peut contenir son pouvoir et l’empêcher de détruire tout ce qu’il regarde. Le rôle obligeant tout acteur jouant Cyclope à passer la majeure partie de son temps à l’écran derrière ces nuances fraîches, Egerton n’était pas disposé à avoir les yeux couverts ou toute sa performance. Il a dit Sway de SiriusXM le matin:

« Ça ne me dérange pas de le dire : c’était une vraie chose, c’était une vraie conversation. Je n’ai jamais dit ça, en fait. Pour être honnête, la raison pour laquelle la conversation n’est jamais allée plus loin est que je ne voulais pas jouer un personnage pour une série potentielle de films où vous ne voyez pas mes yeux. Pour moi, j’ai senti, instinctivement, de manière créative, que — comme, les yeux sont les fenêtres de l’âme. Je trouverais cela difficile, et je ne trouvais pas cela une perspective intrigante. Ce n’est pas qu’ils me l’aient jamais proposé, mais il y a eu une conversation – une vraie conversation – qui n’est jamais allée plus loin. »