Taron Egerton révèle pourquoi il a refusé le rôle de Han Solo dans Solo : A Star Wars Story

Taron Egerton a fait la une des journaux ces derniers temps après avoir révélé qu’il avait perdu le rôle de Cyclope dans le X Men préquelles. Mais il y a une autre franchise majeure qu’Egerton a refusée dans le passé – Guerres des étoiles, et le rôle n’était autre que celui de Han Solo dans la préquelle de 2018 Solo : Une histoire de Star Wars.

Egerton était parmi les favoris pour jouer le contrebandier intergalactique charismatique dans Solo aux côtés de Jack Reynor, Jack O’Connell et Alden Ehrenreich, qui ont finalement décroché le rôle. Bien qu’Egerton n’ait pas exactement rejeté la partie, il s’est retiré de la course après quelques séries d’auditions. Egerton s’est assis avec Josh Horowitz du Heureux Triste Confus podcast récemment, et lorsqu’on lui a demandé s’il était vrai qu’il avait refusé les rôles de Cyclope et Han Solo, Egerton a déclaré :

Egerton a en outre révélé qu’il avait testé en costume complet aux côtés de Chewbacca sur le Faucon Millenium et, même s’il est un grand fan de Guerres des étoilesle projet ne lui a pas vraiment crié d’enthousiasme, du moins pas au même degré que certains de ses films précédents, comme Kingsman : les services secrets.

« Je me sentais comme ça… je sentais que – je veux dire, je vais être honnête, je suis monté sur le Falcon. J’étais avec Chewie. J’étais en costume complet… et je… vous savez quoi, c’est ce que je ressentais. J’avais l’impression d’y être arrivé, je l’ai fait, je l’ai vécu. Et il y en avait un de plus… il y avait un autre tour que j’ai décidé de ne pas faire. Et c’est assez loin dans le passé maintenant que je sens que je peux dire ça. Je j’espère que personne ne se sent ennuyé que je l’aie dit. Mais j’ai juste eu l’impression que je ne me sentais pas… comme vous savez quand nous avons mentionné cette chose plus tôt quand j’ai lu le script de Kingsman et je me suis dit, ‘C’est- je’ Je dois faire ça. C’est ma part. Je ne l’ai tout simplement pas senti. »