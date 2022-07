Taron Egerton rejoint Netflix Thriller Continuer du directeur de Black Adam

Taron Egerton reçoit actuellement des éloges pour son rôle principal dans le thriller de prison acclamé par la critique d’Apple Oiseau noir, qui marque également l’une des dernières apparitions de feu Ray Liotta. Egerton a maintenant jeté son dévolu sur un autre thriller de haut niveau, Poursuivreréalisé par le cinéaste espagnol Jaume Collet-Serra (Black Adam, The Shallows, Orphan).

Netflix et Amblin Entertainment de Steven Spielberg produiront Poursuivre dans le cadre de leur contrat multi-films 2021. Le Batman Le producteur, Dylan Clark, supervisera également la production avec Brian Williams, Holly Bario, le président de la production d’Amblin, Scott Greenberg et Seth William Meier.

Poursuivre est encore aux premiers stades de développement, donc les détails de l’intrigue plus importants sont gardés secrets, mais la ligne de connexion officielle du film (via Deadline) se lit comme suit :

« Le thriller est centré sur Ethan Kopek, un jeune agent de la TSA qui se fait chanter par un mystérieux voyageur pour laisser passer un colis dangereux par la sécurité et sur un vol le jour de Noël. »

On ignore actuellement si l’intrigue tournera autour d’une menace terroriste ou d’un détournement, mais Poursuivre semble être entre de bonnes mains. Poursuivre est écrit par TJ Fixman (Ratchet & Clank) et Michel Green (Blade Coureur 2049). Jaume Collet-Serra n’est pas non plus étranger aux thrillers, ayant réalisé des films comme Les bas-fonds, orphelinset Liam Neeson Le banlieusard et Courir toute la nuit. Collet-Serra a également réalisé le film de 2014 Sans arrêtavec Liam Neeson et Julianne Moore, centré sur un détournement d’avion.

Collet-Serra présentera ensuite le super-héros Teth-Adam de Dwayne Johnson sur grand écran en octobre avec le très attendu Adam noir.

Pour ce qui est de Poursuivre, aucune date de sortie n’a encore été annoncée, et Egerton est le seul acteur à être choisi jusqu’à présent, mais d’autres nouvelles sont attendues bientôt. Cependant, Collet-Serra est également attaché à la Croisière dans la jungle suite, ce qui pourrait finir par retarder Carry On.

Taron Egerton a cimenté son statut d’homme de premier plan à Hollywood

Poursuivre marque la première collaboration cinématographique de Taron Egerton avec Netflix. Il a précédemment prêté sa voix à Netflix Le cristal sombre: l’âge de la résistance. Egerton est également partenaire d’Apple TV + et a récemment joué dans le thriller de la prison Oiseau noir, pour lequel il reçoit des critiques élogieuses. La star britannique de 32 ans incarnera ensuite Henk Rogers dans le film biographique Tétrissur la création et la sortie du jeu vidéo populaire.





Depuis son rôle décisif dans Kingsman : les services secrets, Taron Egerton a livré une performance incroyable après l’autre. Egerton a depuis joué dans les films Eddie l’Aigle, Sing, Sing 2, Kingsman : Le Cercle d’oret Rocketman, pour lequel il a reçu toutes les nominations aux prix d’acteur majeurs, à l’exception des Oscars. Quant à l’avenir, Egerton devrait revenir en Kingman 3 et a également eu des entretiens avec Marvel concernant un rôle, apparemment de Wolverine. Egerton est le principal choix des fans pour succéder à Hugh Jackman en tant que super-héros griffu, et il est également prêt à jouer le rôle.