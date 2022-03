Taron Egerton partage une mise à jour après s’être effondré sur scène

L’une de ses co-stars a arrêté le spectacle et le rideau de sécurité a été baissé.

Egerton a depuis rassuré les fans sur le fait qu’il allait bien, en publiant une histoire Instagram disant: « Je vais tout à fait bien. Un peu mal au cou et un ego meurtri, mais je vais bien. »

L’acteur a ensuite plaisanté sur la situation sur Instagram en écrivant: « Comme certains d’entre vous l’ont peut-être entendu, je me suis évanoui lors de la première représentation de Coq hier soir.

« J’ai décidé de donner une tournure positive à cela et j’apprécierais que quelqu’un qui était au théâtre hier soir dise que j’ai donné une performance si engagée et électrisante que mon corps n’a pas pu le supporter et a vérifié.