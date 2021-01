Taron Egerton jouera dans la série Apple TV

Apple TV a annoncé sa nouvelle série limitée, Avec le diable. Il sera produit par Dennis Lehane et jouera Taron Egerton et Paul Walter Hauser.

La série de six épisodes serait basée sur le roman de 2010: Avec le diable: un héros déchu, un tueur en série et une dangereuse négociation pour la rédemption. Il a été écrit par James Keene et Hillel Levin.

Taron Egerton est principalement connu pour avoir remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film, une comédie musicale ou une comédie pour son incroyable interprétation d’Elton John dans Rocketman. Il est également la star de la saga Kingsman et a joué dans une adaptation de Robin Hood.

De son côté, Paul Walter Hauser est connu pour des films comme I, Tonya; Blackkklansman; et le cas de Richard Jewell. Il a récemment été vu dans la deuxième saison de Cobra Kai, dans le rôle de Mantarrya, pour Netflix.

Le livre raconte l’histoire vraie de Keene lui-même lorsqu’il a été condamné à la prison, James Keene a par la suite conclu un accord avec les autorités pour remettre un tueur en série présumé qui se trouvait dans cette prison, en échange de sa propre liberté.

La série est décrite comme racontée à travers le prisme d’une relation intime entre deux prisonniers, explorant jusqu’où les gens iront pour chercher la rédemption, si une véritable absolution est vraiment possible, et si oui, à quel prix. Egerton jouera le rôle de Keene, et bien qu’il n’ait pas été révélé où Hauser occupera, nous imaginons qu’il sera le tueur en série présumé.

Dennis Lehane écrira et produira l’adaptation. Bradley Thomas, Dan Friedkin et Ryan Friedkin d’Imperative Entertainment seront également producteurs exécutifs avec Egerton, Richard Plepler via EDEN Productions, Alexandra Milchan, Scott Lambert, Kary Antholis et Keene. Michaël R. Roskam dirigera et produira la série. Apple Studios produira.