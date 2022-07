Taron Egerton donne un énorme indice qu’il pourrait être le prochain Wolverine après avoir rencontré le président de Marvel

Alors qu’il s’asseyait avec le New York Times, le Rocketman l’acteur a laissé entendre qu’il pourrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel (MCU) dans le futur proche.

« Je serais excité mais j’aurais aussi des appréhensions, car Hugh est tellement associé au rôle que je me demanderais s’il serait très difficile pour quelqu’un d’autre de le faire. »

Il a ajouté: « Mais j’espère que si cela se produit, ils me donneront une chance. »

Peu après Feige a annoncé que le X Men franchise viendrait à la MCUle 32-Age a déclaré à Variety : « J’adore Marvel et j’adore les films et j’aimerais avoir une excuse pour me mettre en forme.