Taron Egerton dit qu’il ne jouera pas Wolverine, doute qu’il rejoindra jamais le MCU

De nombreux fans soutiennent depuis longtemps Taron Egerton être choisi comme Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel, mais selon l’acteur lui-même, ce casting potentiel n’est plus possible. Au cours des deux dernières décennies, Hugh Jackman a été synonyme de Wolverine après avoir joué le rôle dans le X Men franchise ainsi que ses propres retombées en solo. Il sera de retour dans ce rôle une fois de plus pour la suite à venir Dead Pool 3donc les fans n’ont pas encore vu le dernier Logan de Jackman.





Quoi qu’il en soit, il est également prévu d’intégrer les X-Men dans le MCU, en redémarrant efficacement le groupe de super-héros mutants. On ne sait pas encore exactement quand ils seront amenés dans le giron. Dans une nouvelle interview avec Total Film (via The Direct), Egerton a abordé les rumeurs de Wolverine, déclarant qu’il croyait qu’il devenait trop vieux pour jouer Logan du MCU, en supposant que les nouveaux X-Men seront des versions plus jeunes des personnages. Le joueur de 34 ans admet également qu’il n’est pas aussi intéressé à rejoindre le MCU qu’il l’était il y a dix ans, commençant à se sentir

« Eh bien, celui que j’ai mentionné est à gagner, mais je suis trop vieux pour ça maintenant. Je pense que ce navire a probablement navigué. Ouais, tout ce truc de Wolverine – on me pose des questions à ce sujet et peu importe ce que vous dites, cela se transforme en ce que les gens veulent que vous disiez à ce sujet. Je ne serai pas le gars pour jouer à Wolverine. Il n’y a aucun signe indiquant que c’est la chose.

Egerton poursuit en admettant qu’il n’est pas aussi intéressé à rejoindre le MCU à ce stade qu’il l’aurait été il y a dix ans, et bien qu’il ne ferme pas complètement cette porte, il doute qu’il fasse jamais partie de ce monde, compte tenu de la façon dont il envisage sa carrière.

« Je ne sais tout simplement pas si je suis peut-être… je ne sais pas. Peut-être que j’en arrive au point où ce n’est plus ce que je veux. Je ne sais pas. Je ne dirais jamais jamais, et J’adore ces films. J’ai vraiment aimé les regarder au cours des 10, 15 dernières années. Mais si je… Vous savez, ce n’est peut-être plus la bonne chose pour moi. Je pense que je suis peut-être passé le point où cela semblait être la bonne chose [for my career]. »





Taron Egerton n’a pas l’intention de rejoindre le MCU, mais ne dites jamais jamais

Egerton est encore un jeune homme, et même s’il s’avère que Marvel veut qu’un acteur plus jeune joue son prochain Wolverine, il y aura encore beaucoup de temps et d’autres opportunités pour impliquer l’acteur dans le MCU. Il est à noter qu’Egerton laisse la porte ouverte, même s’il ne garde pas exactement espoir ou ne fait pas campagne pour des rôles. Peut-être fera-t-il bientôt partie de ce monde, même s’il ne fait pas partie des X-Men comme l’espéraient de nombreux fans.

Bien qu’il reste à voir si Egerton rejoint un jour le MCU, les fans peuvent ensuite le voir comme la star de Tétris lorsque le film commencera à être diffusé sur Apple TV + le 31 mars 2023.