Taron Egerton dit que les rumeurs de casting de Wolverine sont fausses, mais « excitantes »

Taron Egerton ni personne d’autre n’a été officiellement choisi pour jouer le nouveau Wolverine, mais le Kingsman La star ne peut s’empêcher d’être flattée et excitée par les rumeurs de son implication. Depuis que Kevin Feige a confirmé que le X Men serait introduit dans l’univers cinématographique Marvel, il y a eu beaucoup de spéculations sur le casting potentiel. Wolverine, en particulier, a reçu beaucoup d’attention qui a augmenté au milieu de nouvelles rumeurs selon lesquelles le personnage apparaîtrait dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Le nom d’Egerton est revenu plusieurs fois, car les fans aimeraient voir Logan du MCU. Il a abordé les castings de fans dans le passé, mais avec de nouvelles spéculations selon lesquelles l’arrivée du MCU de Wolverine est imminente, Egerton a de nouveau été interrogé sur les rumeurs sur Le seul spectacle. Par Digital Spy, voici ce que le Rocketman La star a dû dire lorsqu’on lui a demandé s’il y avait du vrai dans les rumeurs selon lesquelles il pourrait être notre prochain Wolverine.

« Il n’y a aucune vérité là-dedans. Il n’y a aucune vérité là-dedans. Ce serait, évidemment, vraiment excitant, mais je ne sais pas… Ouais, bien sûr [I’d take that role]. C’est comme jouer à Bond. Ce serait excitant de jouer un rôle où vous jouez devant un public aussi large. Ces films sont les films les plus regardés au monde. C’est un grand frisson, et c’est une grande partie. Mais il n’y a pas de vérité là-dedans. Très flatteur, cependant. »