Taron Egerton confirme qu’il a discuté d’un rôle de MCU avec Marvel Studios

Suite à plusieurs fan-castings mettant Le roi étoile Taron Egerton en tant que l’un des acteurs potentiels qui pourraient reprendre le rôle de Wolverine dans le MCU, l’acteur a révélé qu’il avait eu des discussions avec Marvel Studios au sujet d’un rôle dans l’avenir de Marvel Cinematic Universes. Avec de nombreux nouveaux personnages à introduire dans le récit en cours de Marvel, y compris les Fantastic Four et X-Men, entre autres, Egerton pourrait-il jouer le rôle de Wolverine, ou y a-t-il quelqu’un d’autre sur les cartes pour l’acteur ?

Marvel a déjà introduit de nombreux nouveaux personnages depuis le début de la phase 4, notamment Shang-Chi, les nombreux membres d’Eternals et bien d’autres, mais cela ne signifie pas que la machine à bande dessinée ralentit de si tôt. Cela signifie qu’il y aura beaucoup d’acteurs nécessaires pour continuer à s’ajouter à la liste des héros et des méchants dans la prochaine phase et au-delà. En ce qui concerne les rumeurs sur le casting imminent de Wolverine en particulier, les fans ont répertorié tout le monde, de Daniel Radcliffe à Antony Starr, comme remplaçant potentiel de la course phénoménale de Hugh Jackman.

Lors d’une conversation avec le New York Times récemment, Egerton a confirmé qu’il avait été en contact avec Marvel Studios pour discuter de son adhésion au MCU, et a même fait référence à Wolverine en passant. Qu’il s’agisse d’une taquinerie potentielle ou plus probablement d’une référence consciente, consultez les commentaires de l’acteur ci-dessous et faites-vous votre propre opinion.

« Je ne pense pas que ce serait mal de dire ça. Je serais excité mais j’aurais aussi des appréhensions, parce que Hugh est tellement associé au rôle que je me demanderais si ce serait très difficile pour quelqu’un. d’autre pour le faire… Mais j’espère que si ça arrive, ils me donneront une chance.

Marvel a gardé ses projets de phase 5 silencieux, mais pas plus longtemps

De nombreux fans de Marvel ont eu du mal avec l’accalmie qui s’est installée sur le MCU en phase 4. Alors que Avengers : Fin de partie a provoqué une finale épique énorme et radicale au Saga de l’infini, les films sortis au cours des deux dernières années ont été collectivement décrits par Kevin Feige comme un nouveau départ. Cela a presque été comme une réinitialisation de toute l’histoire de Marvel, et il faudra beaucoup de temps pour que les choses se transforment en quelque chose comme une autre. Fin du jeu un événement.





En ce qui concerne les prochaines étapes, Feige a annoncé qu’il y aurait un partage de la future feuille de route dans les mois à venir. Cela aura probablement lieu lors du prochain panel Comic Con ou de la D23 Expo en septembre, et c’est à ce moment-là que nous découvrirons lequel des nombreux héros de Marvel obtiendra des films et des émissions de télévision Disney + au-delà de l’été prochain. Les Merveilles.

Il semble peu probable que nous découvrions bientôt de quel personnage exactement Egerton parle, Internet continuera de spéculer sur le fait qu’il pourrait être celui qui reprendra le rôle de Wolverine. Tant que l’acteur continue de partager son enthousiasme pour le rôle, y compris en publiant des photos de lui-même posant comme la version du personnage de Jackman, cette spéculation ne fera que croître jusqu’au moment où la vérité sera révélée.