Tarantino travaille sur plusieurs livres, dont un roman Once Upon a Time in Hollywood

Comme signalé BD, Quentin Tarantino vient de signer un contrat avec l’éditeur HarperCollins, pour le lancement de deux œuvres. Le premier sera un livre non romanesque sur le cinéma des années soixante-dix, qui a été décrit comme «une plongée dans les films de cette décennie « . Le second sera une romanisation de son dernier film, « Il était une fois à Hollywood ». Le livre élargira l’histoire des deux personnages centraux du film: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et Stand de falaise (Brad Pitt). Ce roman sortira l’été prochain, et plus tard il aura une édition de luxe.

« Dans les années 1970, les romans de films étaient les premiers livres pour adultes que je lisais », a expliqué Tarantino. «Et à ce jour, j’ai une grande affection pour le genre. Donc, en tant que passionné de romans cinématographiques, je suis fier d’annoncer que Il était une fois à Hollywood ce sera ma contribution à ce sous-genre souvent marginalisé, mais aimé de la littérature. Je suis également ravi d’explorer davantage mes personnages et leur monde dans une entreprise littéraire qui peut (espérons-le) être comparée à son homologue cinématographique.

Tarantino Il semble déterminé à mettre le monde du cinéma en suspens, pour l’instant, et à tenter sa chance dans d’autres domaines. Il y a quelques mois, le réalisateur a confirmé qu’il travaillait sur un retombées de « Il était une fois à Hollywod ». À cette occasion, Tarantino sauvera le western fictif qui mettait en vedette le personnage de DiCaprio dans le film, « Loi sur les primes », et en faire une série à part entière. On ne sait toujours pas si l’acteur primé décidera de participer au projet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂