Tarantino décompose pourquoi sa fin il était une fois plus terrifiante que le silence des agneaux

En plus d’être un cinéaste reconnu, Quentin Tarantinoo est également un passionné de cinéma, qui étudie de près les différentes façons dont les réalisateurs utilisent les techniques de tournage pour créer la bonne atmosphère pour le public. Dans une récente interview pour Empire, Tarantino a soutenu que la scène où Cliff Booth entre à Spahn Ranch dans son film Il était une fois à Hollywood est plus terrifiant que la fin de Le silence des agneaux.

« Lorsque vous regardez le film avec un public pour la première fois … cela réalise quelque chose que je pense difficile à réaliser dans un film. Cela provoque la terreur. Le public est terrifié pour Cliff et l’air du théâtre change. Ils ont vraiment peur. … cette séquence [at the end of The Silence of the Lambs] c’est magnifique. Je repousserais cependant un aspect. J’ai déjà vu des films. Je ne pensais pas que Jodie Foster allait mourir. À ce stade du film, j’aurais été surpris si cela se terminait par le meurtre de Jodie Foster par Buffalo Bill. Non, j’ai vu trop de films pour penser que cela allait réellement se produire … L’une des raisons pour lesquelles cette scène [Spahn Ranch] fonctionne si efficacement parce que Cliff pourrait mourir. «