Taraji P. Henson admet qu’elle a demandé à faire partie de l’école élémentaire Abbott

Après avoir regardé quelques épisodes de École primaire Abbottactrice adorée Taraji P. Henson savait qu’elle devait faire partie du spectacle. Le Empire L’actrice a pris les choses en main en avouant qu’elle avait demandé à être invitée dans la série. Dans l’interview de Henson avec La vueelle admet avoir parlé avec Quinta Brunson, la créatrice star de la comédie ABC, lauréate d’un Emmy, pour apparaître dans Abbott primaire.

Quinta Brunson et Henson ont développé une amitié après s’être rencontrés sur le tournage d’un projet différent. L’actrice n’a pas hésité à donner des détails sur sa demande d’être sur Abbott primaire. Elle a expliqué à La vue, tel que rapporté par EW,

« J’adore. J’étais fan. En fait, j’ai demandé à être dans l’émission », a déclaré l’acteur de 52 ans dans l’épisode de jeudi de The View. « Quinta et moi étions en compétition sur Jimmy Fallon’s That’s My Jam, et je chantais ses louanges et lui disais à quel point j’étais fier d’elle. J’étais comme, ‘Ma fille, tu sais, chaque fois que tu as besoin de moi, appelle-moi.’ Et elle a appelé ! Je me suis dit : « Absolument, je vais le faire. » »