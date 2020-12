Taraji P. Henson admet avoir lutté contre des pensées suicidaires pendant une pandémie

Après avoir partagé ses sentiments avec une amie, l’actrice a trouvé la paix.

Les effets de la pandémie se font sentir depuis le premier verrouillage au début de cette année. L’incertitude du COVID-19 et la mise en quarantaine imminente ont affecté des milliards de personnes dans le monde: des emplois ont été perdus, des villes ont été fermées, les rayons des épiceries ont été vidés et 1,7 million de personnes ont perdu la vie à cause du virus. Taraji P. Henson était l’une de celles qui ont eu beaucoup de mal pendant la quarantaine, et elle a révélé sur sa série Facebook Watch Tranquillité d’esprit avec Taraji qu’il y avait des moments où elle envisageait le suicide. « Pendant cette pandémie, ça a été dur pour nous tous, et j’ai eu un moment. J’ai eu un moment sombre », a déclaré l’actrice. «J’étais dans un endroit sombre. Pendant quelques jours, je ne pouvais pas sortir du lit, je m’en fichais. Ce n’est pas moi. Ensuite, j’ai commencé à penser à y mettre fin. Cela s’est passé deux nuits dans un rangée. » Taraji a admis qu’elle s’était achetée une arme à feu. « Je pourrais y aller maintenant et mettre fin à tout ça, parce que je veux que ce soit fini. » Taraji a même expliqué que parce que son fils est un adulte, ce serait quelque chose dont il guérirait. Cependant, elle a décidé qu’elle devait dire à une amie ce qu’elle ressentait. « Alors, un jour, je l’ai laissé échapper à ma petite amie. Elle m’a appelé le matin et je me suis dit: ‘Tu sais que j’ai pensé à me suicider la nuit dernière. Oh mon dieu, je me sens tellement mieux. Je ne le suis pas. je vais le faire maintenant. ‘ » Regardez une partie de Tranquillité d’esprit avec Taraji au dessous de. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, veuillez appeler la hotline nationale de prévention du suicide pour obtenir de l’aide au 800-273-8255. [via]