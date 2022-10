Tarã, la nouvelle série Disney+ avec Xuxa a déjà une date de sortie

in

Disney+

Disney + se prépare pour la première de Tare, une nouvelle série qui ramène Xuxa sur le petit écran. Connaître tous les détails.

© Xuxa à Tara. Photo : (Disney+)Xuxa à Tara. Photo : (Disney+)

Travailler sur une plateforme de streaming signifie atteindre différents pays du monde. C’est pourquoi de nombreux acteurs décident de s’associer à certaines entreprises comme Disney+, qui n’arrête pas de faire de belles sorties. La grande preuve en est qu’ils vont maintenant ajouter une nouvelle production qui donnera sans aucun doute beaucoup à dire. Il s’agit de Tareune série dont le protagoniste est, ni plus ni moins que Xuxa.

Xuxa Meneghel Elle était l’une des enfants chanteuses les plus connues au monde. Ses chansons ont traversé les frontières et ont fait d’elle une icône musicale. Cependant, maintenant l’artiste revient dans différents pays mais avec cette nouvelle série. Cette bande dessinée se déroule au Brésil, plus précisément en Amazonie, où une légende de ce peuple est présentée. Dans cette fantastique aventure Xuxa partage l’écran avec Ywyzar Guajajara.

+ Tous les détails de Tarã et date de sortie :

C’était hier que le tournage de cette fiction s’est terminé après tant de mois de travail. Protagonisée par Xuxa, Tare contient un casting all-star. Il comprend Ywyzar Guajajara (Gaia), Lana Guelero (Kirina), Igor Pedroso (Onirê), Bukassa Kabengele (Bruk), Angélica (Niara), Pedro Goifman (Kauê), Bruno Garcia (JM), Fafá de Belém (Mandrágora) et Gleici Damasceno (Guerrera Mayu), entre autres.

Bien sûr, il convient de noter que pour sa première, nous devrons encore attendre un certain temps. Cela est dû au fait que la nouvelle production originale entièrement développée au Brésil devrait être lancée au second semestre 2023. Sans aucun doute, une publication dans les temps puisqu’il faut rappeler que le tournage de la série n’a commencé qu’en juillet de cette année. un an après que le casting a été confirmé.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Tare fait remarquer: « Sur Tarã, la planète Terre fait face à de sérieux défis environnementaux et seule Gaia peut la sauver de l’extinction. Pour cela, il doit emporter une amulette dans un lieu sacré de l’Amazonie où un portail s’est formé dans les temps anciens. Il est actuellement gardé par le « Pueblo de Las 9 Lunas », une communauté locale dont Gaia descend du côté de son père. Pour atteindre son objectif, elle aura l’aide de sa mère Ylla, de sa grand-mère Kirina -chef de village- et d’autres guerriers, pour affronter l’ambitieux éleveur JM, qui cherche à faire du profit aux dépens de la nature. De son côté, Ylla, une pharmacienne à succès de Rio de Janeiro, qui se lance dans ce voyage avec sa fille découvrira d’anciennes expériences et des révélations qui donneront un nouveau sens à sa vie.”.

