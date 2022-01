Tapis rouge des Golden Globes, audience en direct annulée

La 79e édition des Golden Globe Awards approche à grands pas, mais la cérémonie de cette année, qui honore les meilleurs du cinéma et de la télévision, sera bien différente.

La Hollywood Foreign Press Association, qui accueille les Golden Globes, a annoncé mardi qu’elle prenait des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les personnes participant à la cérémonie de dimanche de la dernière vague de COVID.

Pour commencer, la HFPA a éliminé le tapis rouge fastueux et populaire.

La HFPA organise également la cérémonie sans public et exige que tous les participants fournissent une preuve de vaccination et de rappel, ainsi que les résultats d’un test PCR négatif effectué dans les 48 heures suivant la cérémonie.

Tous les participants sont également tenus de porter des masques faciaux et de pratiquer la distanciation sociale à tout moment à l’intérieur de la salle de bal.

Les changements ne sont que les derniers à bouleverser les Golden Globes 2022.

En mai, la HFPA a accepté d’adopter des changements face aux critiques sur la diversité et l’éthique qui ont surgi après qu’un article du Los Angeles Times a mis en lumière la façon dont la HFPA n’avait pas de membres noirs, ainsi que la façon dont l’association entretenait des relations étroites avec les studios de cinéma. qui pourraient affecter le processus de nomination.

« Au cours des huit derniers mois, la HFPA a complètement remanié ses statuts, mettant en œuvre des changements radicaux de haut en bas qui traitent de l’éthique et du code de conduite, de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, de la gouvernance, de l’adhésion et plus encore », a déclaré la HFPA le mois dernier dans un déclaration qui a annoncé les nominations de cette année.

« Récemment, la HFPA a admis sa classe la plus nombreuse et la plus diversifiée à ce jour de 21 nouveaux membres, tous votant pour la première fois aux Golden Globes », ajoute le communiqué.

En mai, NBC a annoncé que le réseau ne diffuserait pas la télédiffusion des Golden Globes cette année. Pour l’instant, aucun partenaire de diffusion n’a été annoncé pour la cérémonie de dimanche.

Les nominés de cette année incluent Kristen Stewart (« Spencer »), Lady Gaga (« House of Gucci »), Nicole Kidman (« Being the Ricardos »), Leonardo DiCaprio (« Don’t Look Up »), Will Smith, (« King Richard »), Ben Affleck (« The Tender Bar »), Jennifer Aniston, (« The Morning Show »), Jean Smart (« Hacks »), Issa Rae (« Insecure »), Billy Porter (« Pose »), Lee Jung-Jae (« Squid Game »), Jason Sudeikis (« Ted Lasso ») et plus encore.