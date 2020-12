Tapez Cross et Panda Sport. Les plus grandes nouvelles de la famille fonctionnelle Fiat

Après avoir récemment connu – et conduit – la troisième génération de la Fiat 500, exclusivement électrique, la marque italienne n’a pas perdu de temps et a présenté sa nouvelle «Functional Family», qui correspond à la Type de Fiat et Fiat Panda.

Famille fonctionnelle? Oui, car Fiat ne commence et ne finit pas dans la 500. Depuis plusieurs années, Fiat a qualifié sa gamme de deux piliers: un plus ambitieux et plus axé sur l’image, avec la 500, et un pilier plus pratique et polyvalent, avec Panda en tête d’affiche. Et si jusqu’à présent, la 500 a été le pilier qui a reçu le plus d’attention (500L, 500X, New 500), dans un proche avenir, nous verrons plus d’importance de la part du pilier plus pratique (Panda, Tipo), ou pour reprendre les mots de Fiat, par la famille fonctionnelle.

Il faut encore attendre encore un peu pour connaître un nouveau modèle à 100% de cette famille fonctionnelle – influencé par concept Centoventi -, donc, pour l’instant, nous avons la présentation simultanée de la Fiat Panda mise à jour et de la Fiat Tipo renouvelée.

Le nouveau Type Cross à côté de Panda Cross

Vie, sport et cross

En combinant les deux, nous avons également la structure de la gamme, désormais identique, divisée en trois thèmes – Life, Sport et Cross – qui affectent à la fois son apparence et certaines caractéristiques. La vie est la plus urbaine, le sport le plus dynamique et le cross le plus aventureux. Chaque thème peut également décliner à différents niveaux d’équipement.

La Fiat Tipo Life est divisée en trois niveaux d’équipement, Tipo, City Life et Life: et en trois corps, avec deux volumes de cinq portes, berline quatre portes et fourgon (Station Wagon). La Fiat Tipo Sport est uniquement disponible au niveau City Sport et dans les carrosseries cinq portes et fourgons. Enfin, la Fiat Tipo Cross, est disponible en deux niveaux, City Cross et Cross, uniquement dans la carrosserie à cinq portes.

Fiat Panda Life est divisé en niveaux Panda et City Life, Panda Sport n’est disponible que dans un seul niveau, tandis que Panda Cross est divisé en City Cross et Cross.

Fiat Tipo Cross, proposition sans précédent

Séparant les deux modèles, c’est la Fiat Tipo qui concentre la plus grosse nouveauté. Lancé en 2015 (berline) et 2016 (cinq portes et fourgon), il était temps pour une rénovation plus approfondie. À peine dit que c’était fait.

La famille compacte Fiat a été la cible d’un restylage qui se concentrait principalement sur le front. On y voit de nouvelles optiques, désormais à LED, une nouvelle calandre et un nouveau pare-chocs. A noter également le logo Fiat, qui ne comprend désormais que le lettrage – par curiosité, c’est le premier modèle de la marque à l’utiliser à l’avant, puisque la nouvelle 500 ne sera utilisée qu’à l’arrière. Et derrière cela, nous voyons une optique LED renouvelée et enfin il y a aussi des jantes avec un nouveau design (16 ″ et 17 ″), quelques détails décoratifs et de nouvelles couleurs.

Fiat Tipo Cross

À l’intérieur, si le design n’a pas subi de modifications majeures – il y a de nouveaux revêtements et le volant a été repensé – on ne peut pas en dire autant du contenu. Cette génération de Tipo reçoit pour la première fois un tableau de bord numérique de 7 ″ – à l’époque où le premier Tipo, connu en 1988, avait également un intérieur numérique – et le nouveau système d’infodivertissement UConnect 5, créé par la nouvelle 500, accessible par un écran tactile généreux de 10,25 pouces.

La connectivité a également été améliorée en étant équipé d’Apple CarPlay et d’Android Auto, mais sans fil. En parlant de «sans fil», il est désormais possible de charger le téléphone intelligent par système d’induction.

Le renforcement technologique est également visible dans les assistants à la conduite, avec la nouvelle Fiat Tipo ajoutant désormais des systèmes tels que la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistance intelligente à la vitesse, le contrôle de voie, la détection de fatigue, les hautes lumières adaptatives, l’assistance à l’angle Capteurs de stationnement morts et toujours devant et système d’entrée / démarrage sans clé.

Mais la grande nouveauté, déjà montrée dans la Raison automobile à une occasion précédente, est la nouvelle Fiat Tipo Cross, le croisement Type…. Non seulement il a un style distinctif, grâce aux protections en plastique supplémentaires et aux pare-chocs distincts, il mesure également 7 cm de plus, ce qui est divisé en 4 cm supplémentaires de garde au sol et 3 cm des nouvelles barres de toit, plutôt une camionnette exclusive. Les roues qui l’équipent sont également plus larges.

L’autre nouveauté réside dans la révélation de la Fiat Tipo City Sport, qui nous parviendra au cours du premier trimestre de 2021. Non seulement il a des éléments de style distinctifs, comme la couleur Metropolis Grey lui sera exclusif, tout comme les jantes de 18 pouces au fini diamant. Le style continue à l’intérieur, avec le revêtement de toit noir ou un volant sportif.

Fiat Tipo Sport

L’actualité se poursuit au niveau de la mécanique. La nouvelle Fiat Tipo fait ses débuts avec le 1.0 GSE T3 – 1,0 l de capacité, turbo, 100 ch et 190 Nm à 1500 tr / min – de la famille de moteurs Firefly qui remplace les précédents 95 ch et 127 Nm atmosphérique 1,4 (à 4500 tr / min) . La disponibilité accrue – plus binaire et disponible plus tôt – promet de mieux « se marier » avec les objectifs familiaux du Type, tout en réduisant la consommation et les émissions.

Côté Diesel, déjà conforme à la norme Euro6D, le 1.3 Multijet de 95 ch reste dans la gamme, tout comme le 1.6 Multijet, mais il propose désormais 130 ch au lieu de 120 ch, comme avant.

Fiat Panda Sport n’oublie pas Panda 100 CV

La Fiat Panda avait déjà reçu une mise à jour au début de l’année, lorsque le nouveau moteur 1.0 Firefly 70 ch avec système a été introduit hybride doux 12 V – un modèle que nous avons déjà testé – donc maintenant, plus qu’une mise à jour, Panda a gagné, avant tout, un renfort technologique.

Fiat Panda Life

Lors du test, il a été noté l’absence de système d’infodivertissement, une lacune qui est désormais comblée. Fiat Panda en propose désormais un, accessible via un écran tactile de 7 ″, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Grâce à ces fonctionnalités, il est désormais possible d’enregistrer le téléphone intelligent dans un nouvel espace dédié à cet effet.

Comme c’était déjà le cas, la Panda révèle sa polyvalence lorsqu’elle est disponible avec plusieurs types de moteurs – du semi-hybride le plus récent de 1,0 l et 70 ch, au bi-carburant au GPL (1,2 l et 69 ch), en passant par Twinair (0,9 l, turbo et 85 ch) -, et aussi avec les versions à deux et quatre roues motrices.

Fiat Panda Sport

La plus grande nouveauté de la gamme est le Fiat Panda Sport qui ne sera disponible qu’avec le moteur 1.0 Firefly Hybrid, 70 ch. Quelque chose de loin, pour quelque chose qui porte le nom de Sport, du plus féroce Panda 100 HP. Cette version a marqué la génération précédente, même si elle n’a pas été commercialisée au France, a créé une légion de fans dans toute l’Europe, grâce à son caractère amusant, ferme (amortissement) et vif (1,4 de 100 ch).