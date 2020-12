Taos klaxonne et demande le ticket Compass

Volkswagen a finalement montré le SUV Taos au Brésil. Lors d’une réunion virtuelle avec des journalistes spécialisés de tout le pays, le constructeur automobile a fait le point sur 2020 et a montré sa gamme complète de SUV, y compris le nouvel utilitaire qui contestera les ventes avec le Jeep Compass à partir de 2021.

Dans le streaming réalisé par la marque, le PDG de Volkswagen en Amérique latine, Pablo Di Si, a de nouveau confirmé les débuts de Taos pour le 2ème trimestre de l’année prochaine. Après une injection de 650 millions de dollars US, l’usine General Pacheco en Argentine est sur le point de démarrer la production du modèle.

Le Taos est le 4ème SUV de l’offensive de la marque dans la catégorie. Le premier à arriver fut le Tiguan Allspace, puis le T-Cross et enfin le crossover Nivus. Le Taos sera donc le quatrième SUV du constructeur automobile et se positionnera entre le Tiguan et le T-Cross.

Attrait premium

Selon Pablo Di Si, le nouveau SUV aura un attrait haut de gamme et sera plein de contenu sophistiqué. Taos lancera, par exemple, la nouvelle technologie d’éclairage de VW: les phares IQ. Lumière. L’ensemble optique est rejoint par une barre LED qui traverse la grille, créant une nouvelle signature.

A l’intérieur, le Taos sera un peu plus chic que le T-Cross, avec des parties recouvertes de cuir. Le panneau comportera également deux écrans couleur de 10 pouces, l’un du tableau de bord Active Info Display, un autre du multimédia VW Play, lancé sur Nivus. Le volant avec le nouveau bouclier Volkswagen vient également du crossover compact.

Beaucoup de sécurité

Bien qu’il ait montré le Taos pour la première fois au Brésil, VW n’a pas détaillé le modèle en profondeur. La marque a essentiellement répertorié certains éléments que le SUV offrira, tels que le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), qui est capable d’accélérer et de freiner le véhicule seul à l’aide d’un radar à l’avant.

Un autre élément mentionné par la marque – et qui fonctionne également à partir de ce radar – est le freinage d’urgence automatique (AEB). La fonction promet de freiner le SUV seul, en évitant ou en minimisant un accident.

Moteur et boîte de vitesses

Volkswagen n’a pas encore parlé de mécanique, mais on sait déjà que le Taos sera vendu avec la traction avant et le moteur quatre cylindres, 1,4 TSI, turbo et flexible. Il produit jusqu’à 150 chevaux et 25,5 mkgf de couple. Le taux de change sera celui de la boîte automatique à six vitesses fournie par le japonais Aisin.

Plateforme plus grande

Taos utilise la plateforme modulaire MQB dans une version équivalente à celle des modèles moyens, comme le Golf. Autrement dit, le nouveau SUV n’est pas né de la plus petite base MQB-A0, qui dessert le T-Cross, le Nivus et le compact Polo et Virtus. Par conséquent, il aura une taille plus complète et un coffre de 455 litres.

Devrait faire ses débuts entre avril et mai 2021, Taos devrait coûter entre 130000 R € et 150000 R €. Le modèle sera le premier SUV produit par Volkswagen en Argentine.