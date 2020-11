Tanya Sam arrête de filmer le scandale sexuel avec Porsha Williams et une strip-teaseuse

RHOA la saison 13 a une tonne de nouveaux membres de la distribution, mais aussi plus de drames que jamais. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un prétendu scandale sexuel impliquant Porsha Williams et Tanya Sam qui a eu lieu pendant le week-end de célibataire de Cynthia Bailey avant le mariage de Bailey avec Mike Hill. Sam serait tellement bouleversée qu’elle ne filme plus la saison en cours.

Porsha Williams et Tanya Sam | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU

Un trio présumé entre Tanya Sam, Porsha Williams et une strip-teaseuse a eu lieu pendant le tournage

En octobre, des rapports ont commencé à faire surface selon lesquels deux des femmes au foyer avaient été prises dans une escapade sexuelle avec un strip-teaseur après l’enterrement de vie de jeune fille de Bailey. Selon Page Six, plusieurs femmes participantes ont commencé à se connecter dans le salon de la maison dans laquelle elles séjournaient.

«Il y avait plusieurs personnes qui avaient une fille contre une fille», a déclaré une source. Ils ont également affirmé qu’il y avait une fellation entre les femmes et que les femmes étaient gravement intoxiquées.

Source: YouTube

En relation: « RHOA »: Tanya Sam rompt enfin le silence sur les rumeurs selon lesquelles elle aurait rencontré Porsha Williams et une strip-teaseuse

Les caméras tournaient et capturaient l’action du salon. Deux des femmes impliquées ont été filmées hors champ via des microphones avec le strip-teaseur masculin lors d’un rendez-vous présumé.

Il a ensuite été allégué que Williams et Sam étaient les participants. Les deux femmes étaient des amies proches avant l’incident sexuel, se retrouvant en tête-à-tête et ayant souvent des rendez-vous doubles avec leurs partenaires respectifs.

Si les rumeurs sont vraies, ce ne sera pas la première fois que Williams est accusé d’action fille contre fille. Kandi Burruss allègue que Williams est venue sur elle pendant la saison 9. Burruss admet qu’elle et Williams se sont embrassés pendant une nuit ivre dans une boîte de nuit d’Atlanta.

Tanya Sam quitte le tournage tôt cette saison en raison du scandale sexuel d’une strip-teaseuse

La bande-annonce de la saison 13 de RHOA a déjà été publié et stripper-gate est une partie importante du scénario de cette saison. Dans la bande-annonce, Kenya Moore révèle lors d’un dîner avec un casting qu’elle a entendu des «bruits sexuels» dans une pièce voisine après la célébration du célibataire de Bailey.

La caméra fait un panoramique sur Sam, qui semble nerveux, et Williams, qui agit comme si elle n’était pas au courant des accusations. Au cours de son confessionnal, Williams ne sait pas si elle a participé ou non. La bande-annonce montre également que Sam nie avec véhémence toute implication.

Apparemment, la strip-teaseuse est devenue un sujet trop chaud cette saison pour Sam, et l’idée qu’elle était impliquée. TMZ rapporte que Sam a cessé de filmer à mi-chemin de la saison de production en conséquence.

Source: YouTube

En relation: ‘RHOA:’ Tanya Sam ne veut pas être une femme au foyer à plein temps

Selon le média, Sam est également contrariée par les allégations selon lesquelles son fiancé de longue date, Paul Judge, la trompe. Les téléspectateurs se souviennent la saison dernière d’une femme appelée «la dame aux biscuits» confrontant Sam au sujet de Judge qui l’aurait frappée dans un salon d’Atlanta.

On dit que Sam est tellement bouleversée qu’elle envisage également de ne pas assister à la réunion pour cette saison. Le tournage est toujours en cours et Sam sera en vedette, mais TMZ rapporte qu’au fur et à mesure que la saison avance, elle sera présentée dans moins de scènes.

RHOA revient le 6 décembre sur Bravo à 21 h HNE.