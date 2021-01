Tanya Roberts meurt, Bond Girl et cette star des années 70 avait 65 ans

Tanya Roberts, l’actrice vétéran qui a joué dans Une vue sur un meurtre et Ce spectacle des années 70, nous a quittés. Apparemment, Roberts a été admise à l’hôpital Cedar-Sinai de Los Angeles après s’être effondrée alors qu’elle promenait ses chiens la veille de Noël. Roberts est ensuite décédée dimanche et, bien qu’une cause de décès n’ait pas été donnée, elle n’est pas liée à Covid-19, et Roberts ne se sentait pas non plus malade dans les jours précédant son effondrement. Elle avait 65 ans.

«Je suis dévasté», déclare Mike Pingel, ami de longue date et représentant de Roberts. «Elle était brillante et belle et j’ai l’impression qu’une lumière a été enlevée. Dire qu’elle était un ange serait en tête de liste. Elle était la personne la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée et avait un cœur immense. ses fans, et je ne pense pas qu’elle ait réalisé à quel point elle comptait pour eux. «

Roberts est née sous le nom de Victoria Leigh Blum dans le Bronx le 15 octobre 1955. Après avoir abandonné l’école secondaire à 15 ans, elle est devenue mannequin et mannequin. En 1974, elle s’est mariée avec le scénariste en herbe Barry Roberts et a commencé à étudier le théâtre à l’Actors Studio sous le nom professionnel de Tanya Roberts. Il ne fallut pas longtemps avant que les rôles ne commencent à venir, alors que Roberts faisait ses débuts au cinéma dans le film d’horreur de 1975 Entrée forcée.

Voyant le potentiel de sa carrière d’actrice, Roberts a déménagé à Hollywood à la fin des années 70 et a rapidement obtenu plus de rôles au cinéma. Certains de ces premiers crédits comprennent des parties en Les doigts, Piège à touristes, et Rêve californien. Elle a pris une autre pause en 1980 lorsqu’elle a été choisie pour remplacer Shelley Hack dans la saison 5 de les anges de Charlie, jouant la combattante streetwise Julie Rogers. Peu de temps après, elle prendrait plus de rôles au cinéma dans le maitre des bêtes et Sheena: reine de la jungle.

L’un des plus grands rôles de Roberts était face à Roger Moore en tant que géologue Stacey Sutton dans le film James Bond de 1985 Une vue sur un meurtre. Plus tard, Roberts en viendrait à regretter d’avoir assumé le rôle, estimant que cela «maudissait» sa carrière.

«J’avais l’impression que toutes les filles qui avaient déjà été Bond girl n’avaient vu leur carrière aller nulle part, donc j’étais un peu prudent», a déclaré Roberts au Daily Mail en 2015. «Je me souviens avoir dit à mon agent: ‘ Personne ne travaille après avoir obtenu un film de Bond »et ils m’ont dit:« Tu plaisantes? Glenn Close le ferait si elle le pouvait. »

Roberts continuerait à apparaître dans d’autres films comme Body Slam et Sanctuaire, mais son plus grand rôle viendrait en 1998 lorsqu’elle a été choisie pour la populaire sitcom Ce spectacle des années 70. Elle a joué Midge Pinciotti, mère de Donna (Laura Prepon) et épouse de Bob (Don Stark). En 2001, Roberts quittera la série après que son mari soit tombé malade en phase terminale, bien qu’elle fasse des apparitions spéciales en 2004. Son mari est mort de sa maladie en 2005 et Roberts a pris sa retraite d’acteur la même année.

Roberts laisse dans le deuil son partenaire, Lance O’Brien; sa soeur, Barbara; et ses animaux de compagnie bien-aimés. Nos pensées vont à eux en cette période difficile. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Avis de décès, James Bond, That 70s Show