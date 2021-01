Tanya Roberts est réellement vivante selon son publiciste, qui a dit qu’elle était morte

La mort de Tanya Roberts a apparemment été exagérée et l’actrice est en fait en vie, selon son publiciste. Il a été précédemment rapporté que la personne de 65 ans Une vue à tuer L’actrice est décédée après s’être effondrée chez elle la veille de Noël et avoir été transportée à l’hôpital et placée sous respirateur. La représentante de Roberts a déclaré qu’elle était décédée au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, confirmant que son mari avait relayé la nouvelle. Lance O’Brien aurait dit: «Alors que je la tenais dans ses derniers instants, elle a ouvert les yeux», croyant qu’elle était morte dans ses bras.

Maintenant, Tanya Roberts le représentant Mike Pingel dit qu’elle est toujours bien vivante. Cette actrice du spectacle des années 70 n’est apparemment pas décédée dimanche, comme l’ont rapporté de nombreux médias. Pingel a déclaré à TMZ que le mari de Roberts, Lance O’Brien, avait initialement cru que Tanya était décédée, mais lundi matin, il a été contacté par Cedars Sinai lui disant qu’elle était toujours en vie. On ne sait pas comment cela s’est produit, mais c’est certainement une bonne nouvelle pour les amis et la famille de Tanya Roberts, qui pensaient qu’elle était morte.

Tanya Roberts est hospitalisée depuis la veille de Noël, bien que son état actuel soit inconnu. Lance O’Brien aurait été appelé ce matin vers 10 heures du matin par l’hôpital, confirmant que Roberts est toujours en vie. Au moment des rapports de décès, il a été révélé que le COVID-19 n’était pas la cause du décès. Dans une interview plus tôt dans la journée, Mike Pingel a déclaré: « Je suis dévasté, je suis ami avec Tanya depuis plus de 20 ans. Elle était pleine d’énergie et nous avons toujours passé un moment folle ensemble. Elle était vraiment un ange et moi va tellement lui manquer. » Au moment d’écrire ces lignes, Pingel n’a pas encore fait de nouvelle déclaration sur la vie de Roberts.

Tanya Roberts est née Victoria Leigh Blum et a commencé sa carrière de mannequin avant de se lancer dans la comédie. Elle est apparue dans le maitre des bêtes et Sheena: reine de la jungle, avec le versement de James Bond de 1985 A View to Kill. Elle est apparue dans plusieurs émissions de télévision populaires au cours des années 1980, notamment Île fantastique, Le bateau d’amour et une saison de les anges de Charlie, où elle a dépeint Tiffany Wells. Plus tard, elle a décrit Midge Pinciotti dans la sitcom télévisée Ce spectacle des années 70.

Ce spectacle des années 70 a donné une chance à la carrière de Tanya Roberts lors de ses débuts en 1998. Elle était une des préférées des fans en tant que maman de Donna Pinciotti. Cependant, elle a dû quitter brusquement la série en 2001 après que son mari d’alors soit tombé malade en phase terminale. Plus tard, elle est revenue en tant que personnage récurrent jusqu’à la fin de la série en 2006. Quant aux rôles futurs, cela n’est pas clair pour le moment. L’actrice de 65 ans serait toujours à l’hôpital et on ne sait pas encore quel est son statut. TMZ a été l’un des premiers médias à signaler que Tanya Roberts était toujours en vie.

