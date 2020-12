Tanuki Justice est une expérience de run-and-gun basée sur un raton laveur pour Nintendo Switch

Du développeur Wonderboy Bobi vient un titre unique de justice basée sur le raton laveur. Incarnez un Tanuki et battez les ennemis de tous les côtés tout en évitant le danger dans une expérience de plate-forme d’enfer. Ce jeu est mieux expérimenté en solo ou avec des amis alors qu’ils se battent dans un monde d’inspiration asiatique unique.

Ce jeu promet d’être une expérience run’n gun continue et intensive qui suit les aventures d’un frère et d’une sœur tanuki. En affrontant les ennemis du Japon féodal, vous devez vous battre à travers des paysages uniques pleins de musique rapide, de situations difficiles et d’action à grande vitesse.

Ce titre est une expérience Tanuki dynamique avec des visuels qui correspondent à son atmosphère étrange et évolutive. Profitez d’un Japon féodal animé unique en affrontant différents ennemis dans Tanuki Justice. C’est une frénésie de lutte contre le crime pour le mieux car elle comprend des tendances familières mélangées à des situations uniques.

Combattez plus d’une douzaine de types d’ennemis différents, tous sur le thème du thème japonais général. Il s’agit d’une expérience Tanuki unique qui a été soigneusement conçue pour fournir des séquences de combat intenses.

Utilisez des shurikens classiques pour les combats de base et profitez de l’utilisation des shurikens géants pour les situations les plus fastidieuses et difficiles. Ce titre unique vous permettra de lutter contre le crime et d’obtenir justice pour un système injuste et surutilisé.

L’histoire suit les aventures d’un frère et d’une sœur tanuki. Explorez les environnements variés, la musique rétro et les vibrations d’arcade tout en profitant de situations riches et spectaculaires.

Ce titre peut être joué à la fois en mode solo et en mode à deux joueurs. Relevez tous les défis ou amenez un ami et divisez la difficulté en un fantastique duo dynamique.

Ce jeu est conçu pour être un défi difficile, même pour les joueurs les plus qualifiés et déterminés. Profitez de combats intenses mais surveillez l’horloge car le temps peut être un ennemi très réel et difficile.

Sautez, tirez et lancez. Ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges, mais sachez qu’il peut être difficile pour un public plus jeune de se faire une idée. La conception classique signifie que ce jeu est livré avec une compréhension classique de la difficulté du jeu.

Justice Tanuki devrait sortir le 10 décembre pour Nintendo Changez de ventilateur. On ne sait pas si ce jeu sera porté sur d’autres plates-formes, mais au moins les fans peuvent être sûrs que le titre profitera de la prise en charge du double contrôleur disponible dans le système de jeu Nintendo Switch.