Tan France dit qu’il n’est pas fatphobe sur «Queer Eye»; Il est juste mal compris

Le mouvement de positivité corporelle a gagné tellement de puissance au cours des dernières années, et nous sommes tous là pour cela. Chaque type de corps doit être célébré comme étant beau.

Avec ce mouvement est apparue une propension à «annuler» quiconque semble favoriser les corps minces en tant que graisse-phobique – et souvent, les accusations sont vraies. Un homme qui est régulièrement accusé d’être fatphobe est Tan France, l’expert de la mode britannique bien-aimé de l’émission de renaissance à succès de Netflix, Œil queer.

Alors est-ce vrai? La France a-t-elle un parti pris contre les grandes entités? Selon lui, les accusations sont totalement fausses – il est juste mal compris.

Qui est Tan France et quel est son rôle dans «Queer Eye»?

Tan France discute de son livre «Naturally Tan» | Photo de Roy Rochlin / Getty Images

CONNEXES: Pourquoi Tan France refuse de laisser les stylistes « Queer Eye » toucher sa peau ou ses cheveux

Si tu n’es pas un énorme Œil queer fan comme nous, laissez-nous vous donner un aperçu. Netflix lancé Œil queer, une reprise de l’émission de relooking à succès de Bravo du début des années 2000 (initialement intitulée Œil bizarre pour le hétéro). Les prémisses de l’original et du redémarrage sont fondamentalement les mêmes: cinq hommes homosexuels sont invités à relooker des personnes qui tentent de s’améliorer ou de s’améliorer dans des éléments de leur vie.

Les relookings lors du redémarrage de Netflix semblent aller beaucoup plus loin que la série originale, en particulier avec l’ajout de Karamo Brown, thérapeute agréé et ancien Monde réel star, qui aide les invités à se remettre des traumatismes et des pensées négatives qui les ont retenus.

La France remplace Carson Kressley en tant qu’expert mode du défilé. Il aide les invités de l’émission à trouver un style personnel qui soit le plus flatteur pour eux tout en leur permettant d’exprimer leur personnalité à travers la mode et en respectant au maximum les goûts et les bizarreries de chacun.

En tant qu’homme musulman gay, sud-asiatique, élevé par des parents immigrés, la France a déclaré qu’il hésitait du tout à faire l’émission parce qu’il n’était pas sûr de pouvoir représenter sa communauté de la manière dont ils voulaient être représentés – mais les fans sont si heureux qu’il ait décidé de le faire.

Pourquoi les gens disent-ils que la France est fatphobe?

La France a partagé sur le podcast de Pete Holmes, Vous l’avez fait bizarre, qu’il est souvent accusé d’être fatphobe en raison de son engagement à aider les gens à trouver une coupe flatteuse dans leurs choix de vêtements.

« Si je dis que » Oh, cette chose aura l’air vraiment flatteuse « , apparemment c’est moi qui dis: » Tu as l’air absolument horrible avec le poids que « tu as » « , a déclaré France dans l’émission. Il s’est toutefois défendu et a insisté sur le fait qu’il n’essayait pas du tout d’impliquer cela avec ses déclarations lorsqu’il aidait les gens à choisir leur apparence.

«Ce n’est absolument pas ce que je dis; Je ne suis pas si horrible qu’une personne! S’exclama la France. «Lorsque vous portez quelque chose qui est flatteur, je ne veux pas dire que cela vous rend maigre, je dis que, que vous soyez une taille 2 ou une taille 22, il y a certaines choses qui vont vous paraître bien, et des choses qui ne vous vont pas bien. »

La France a encore clarifié en déclarant que même lui, aussi mince soit-il, ne peut pas retirer tous les regards; comme tout le monde, il a besoin de choisir des vêtements qui flattent sa morphologie.

Il convient également de souligner que les compliments de la France visent à élever le sujet du relooking, car beaucoup d’entre eux sortent de leur zone de confort vestimentaire.

La France déclare qu’il est corporel positif

De plus, France a insisté sur le fait qu’il était positif pour le corps et qu’il soutenait pleinement le mouvement – mais a précisé qu’être positif pour le corps ne signifie pas que vous ne pouvez être mécontent d’aucune partie de votre corps. «Si vous êtes personnellement satisfait de l’apparence de votre corps, plus de pouvoir pour vous», a-t-il exprimé, avant d’ajouter qu’il ne pense pas que quiconque dans le monde, quel que soit son type de corps, soit satisfait à 100% de la façon dont ils ont l’air – et ce n’est pas grave.

«Ce que je pense que nous avons, ce sont des outils à utiliser qui nous permettent de nous sentir un peu plus à l’aise avec qui nous sommes et ce que nous avons. Tout le monde a quelque chose dont il n’est pas content avec son corps, je suis sûr que c’est vrai, même si beaucoup de gens me disent que ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré sur le podcast.

Il a partagé qu’il pense que la mode est un moyen de mettre en valeur les parties de votre corps qui vous font vous sentir très confiant, de ne pas vous sentir mal dans votre corps – et c’est ce qu’il veut dire quand il dit «flatteur». Au lieu d’essayer de changer votre corps lui-même, dit-il, vous pouvez travailler avec ce que vous avez.

«Je ne pense pas qu’il y ait de honte à dire qu’il y a certaines parties de mon corps que je n’aime pas», a-t-il déclaré.