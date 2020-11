Tan France a réalisé qu’il devait quitter l’Angleterre quand «  les hommes adultes l’ont battu  »

Les fans le connaissent et les fans l’aiment. Tan France est l’un des membres des Fab Five sur Œil queer. Il garde les choses élégantes à la fois à l’écran et hors écran. Il est membre de la communauté LGBTQ et est connu pour ses mouvements de danse talentueux.

La valeur nette de la France était estimée à 3 millions de dollars en 2018, la plupart de ses revenus provenant de l’émission. Revenant à ses racines, il a eu une enfance difficile. En tant que musulman issu d’une famille immigrée, il est constamment confronté au racisme. Finalement, il a déménagé aux États-Unis pour s’en éloigner.

Tan France a grandi musulman et a fait face au racisme

La France a grandi dans une petite ville du nord de l’Angleterre. Ses parents étaient des immigrants venus du Pakistan. Sa famille l’avait élevé pour qu’il soit musulman. En conséquence, il a grandi dans un environnement sans alcool. Certaines des pratiques religieuses de sa famille contrastaient avec la culture environnante.

Il a mentionné une fois dans un podcast qu’il avait eu la chance d’avoir rencontré son mari, Rob. Rob ne boit pas parce qu’il vient d’une famille mormone. Leurs différentes enfances présentaient quelques similitudes.

Cependant, la vie n’a pas toujours été facile pour la France en grandissant. Même enfant, il a compris qu’il ferait face au racisme en tant que musulman pakistanais vivant dans une petite ville anglaise. La personnalité de la télévision était une adolescente plus âgée au moment de l’attaque du 11 septembre.

La France a vu la vie de musulman après que l’événement tragique est devenu plus difficile. Il a dû vivre avec des gens qui voyaient sa communauté comme une menace potentielle. Une partie de la raison pour laquelle la France a adhéré Œil queer était d’aider à changer la perception des gens. La célébrité a estimé qu’il pouvait se connecter avec les gens et offrir une meilleure représentation.

Tan France a fait face à des attaques sur le chemin de l’école

Malheureusement, la France a dû faire face au racisme à un très jeune âge. Il a fait allusion à ses expériences de préjugés dans d’autres interviews. Récemment, il s’est ouvert davantage sur les problèmes auxquels il était confronté dans son enfance. Sur le podcast Vous le rendez bizarre, il a dit à l’animateur Pete Holmes de se rendre à l’école à pied.

«Je n’ai jamais rien su d’autre que la menace du racisme au quotidien», a déclaré la France. Il a subi des attaques verbales et physiques.

Même quand il marchait avec son frère, France savait qu’il devait faire attention à l’endroit où il allait. La France avait à l’époque 5 ans et son frère 7 ans.

L’école n’était qu’à deux pâtés de maisons, mais lui et son frère craignaient d’être battus. À un moment donné, son frère était tombé malade, alors la France a dû marcher seule. Sur le chemin de l’école, des hommes adultes l’avaient attaqué.

C’est après cette journée que la France et sa famille se sont rendu compte qu’il ne pouvait pas sortir seul. La célébrité a mentionné qu’il ne se sentait plus en sécurité.

« Queer Eye »: Tan France a demandé la citoyenneté américaine

Sur le podcast, la France a souligné qu’il aimait l’Angleterre. La plupart des gens qui y vivent sont merveilleux, mais il avait besoin de partir. Il y avait un manque de sécurité en raison de sa race et de sa religion.

La menace constante d’attaques lui a donné envie de s’installer dans un autre pays. Quand il avait 17 ans, il est parti. La France a déclaré qu’il ne savait pas où il voulait aller à l’origine. En grandissant, il a beaucoup regardé la télévision américaine.

Il a donc décidé de visiter les États-Unis et de passer du temps à New York. Il était choqué que personne ne le traite mal. Il a apprécié son séjour et a immédiatement demandé des visas. Après de nombreuses années, il a été naturalisé en tant que citoyen.

Actuellement, la France vit dans l’Utah avec son mari. Les deux s’étaient rencontrés sur un site de rencontre. Plutôt que de laisser les différences religieuses les séparer, ils ont trouvé des moyens de le faire fonctionner. La personnalité de la télévision essaie de répandre la positivité et de partager ses histoires pour aider à inspirer le changement.