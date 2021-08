Tamyra Mensah-Stock devient la première femme noire américaine à remporter l’or en lutte

Mardi, la lutteuse libre américaine Tamyra Mensah-Stock est entrée dans l’histoire à Tokyo.

Non seulement elle a remporté l’or pour la deuxième fois dans l’histoire olympique pour la lutte féminine de l’équipe américaine, mais Mensah-Stock est devenue la première femme noire à remporter l’or aux Jeux olympiques dans ce sport depuis qu’il a été ajouté en tant qu’événement en 2004.

« Ces jeunes femmes vont se voir de plusieurs manières et elles vont regarder là-haut et partir, je peux le faire », a déclaré Mensah-Stock à AP. « Je peux me voir. »

Enveloppé dans le drapeau américain après le match, le joueur de 28 ans de Katy, au Texas, était ému.

Tamyra Stock-Mensah célèbre sa médaille d’or contre la Nigériane Blessing Oborududu lors de son match de finale de lutte libre des 68 kg aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 3 août 2021. JACK GUEZ / AFP via Getty Images

« Je savais que je pouvais le faire », a-t-elle déclaré à Team USA à propos de sa victoire dans la catégorie des 68 kg. « Je savais que ce serait difficile. J’ai prié pour pouvoir le faire. Dans mes rêves les plus fous, je savais.

Mensah-Stock a remporté une victoire 4-1 sur la Nigériane Blessing Oborududu, un détail qu’elle a dit que son défunt père, qui a été tué dans un accident de voiture en rentrant d’une de ses rencontres au lycée, aurait apprécié.

Stock-Mensah (en rouge) affronte la Nigériane Blessing Oborududu (en vert) lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. JACK GUEZ / AFP via Getty Images

« Il aurait été le plus bruyant ici », a-t-elle déclaré, ajoutant que c’était poétique qu’elle ait lutté contre un Nigérian, car son père était originaire du Ghana et les deux pays sont rivaux. « Il aurait été si fier.

La jeune femme de 28 ans a ajouté qu’elle espérait donner l’exemple aux jeunes athlètes.

« Quand j’ai commencé la lutte, je voulais être un emblème, une lumière pour montrer aux jeunes femmes que vous pouvez être stupide, vous pouvez être amusant et vous pouvez être fort, vous pouvez être dur et vous pouvez être un lutteur », a-t-elle déclaré. « Vous n’avez pas besoin d’être ce dur ‘grrrr, je vais être méchant avec vous (type de personne).’ Je voulais être cette lumière.

Elle a déclaré au Guardian qu’elle prévoyait de donner la majeure partie de l’argent de sa récompense à sa mère, afin qu’elle puisse démarrer un food truck.

« Je voulais donner 30 000 € à ma mère pour qu’elle puisse acheter un food truck. C’est son rêve », a-t-elle déclaré au magazine. « Ma mère va chercher son food truck ! Elle va avoir une petite entreprise de cuisine. Elle peut cuisiner vraiment, vraiment, vraiment bien – barbecue. Je n’en mange pas parce que je suis un pescatarien maintenant.

La route jusqu’à Tokyo a été longue pour Mensah-Stock, qui s’est initialement qualifiée pour l’équipe de Rio de Janeiro en 2016, mais a dû rester à la maison car l’équipe américaine n’avait pas de place de quota pour l’épreuve dans sa catégorie de poids.

Après la victoire, lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait de représenter enfin les États-Unis aux Jeux olympiques, Mensah-Stock a fait un cœur avec ses mains.

« C’est incroyable. J’adore représenter les États-Unis », a-t-elle déclaré. « J’adore vivre là-bas, j’adore ça, et je suis tellement heureux de pouvoir représenter les États-Unis! »

Mais Mensah-Stock n’était pas le seul à entrer dans l’histoire. En remportant l’argent, Oborududu est devenu le premier athlète nigérian à remporter une médaille olympique en lutte.

« Je me dis ‘Oh mon Dieu, regardez-nous représenter », a déclaré Mensah-Stock. « C’est tellement génial. Vous faites l’histoire, je fais l’histoire. Nous faisons l’histoire. parcelle. »

En rapport: