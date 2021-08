Tami Roman dit que son rôle dans ‘Ms. Pat Show’ n’a presque pas eu lieu à cause de ‘Basketball Wives’ (exclusif)

Tami Roman n’a jamais abandonné son rêve d’être actrice. Après son passage révolutionnaire sur MTV Le vrai monde, la mère de deux enfants a décroché des apparitions sur Marié avec des enfants, Les Parker, et Moitié moitié. Cependant, elle est revenue dans l’univers de la télé-réalité en 2010 en tant que membre de la épouses de basket-ball jeter.

Roman a passé neuf saisons sur épouses de basket-ball. Dans une interview exclusive, Le spectacle de Mme Pat l’étoile raconte Aide-mémoire Showbiz comment son temps avec la série a affecté sa carrière d’actrice.

Tami Romain | PARI

Tami Roman dit que Mme Pat pensait qu’elle n’était qu’une personne de la télé-réalité après « Basketball Wives »

Le spectacle de Mme Pat est une comédie de 10 épisodes sur la vie de la comédienne Patricia «Ms. Pat » Williams. Dans l’émission, Williams discute de l’éducation d’une famille noire dans une ville conservatrice d’Amérique centrale. De plus, elle saupoudre sa comédie stand-up et ses expériences de la vie réelle dans les histoires de la série.

CONNEXES: Tami Roman révèle avec qui elle reste en contact depuis qu’elle a quitté les « femmes de basket-ball »

Pour plusieurs années, Le spectacle de Mme Pat a eu du mal à faire décoller son pilote. Cependant, lorsque la série a commencé le casting, Williams avait besoin d’un acteur pour jouer sa sœur, Denise. Roman nous dit qu’elle a failli ne pas avoir le rôle parce que Mme Pat a refusé d’avoir des stars de télé-réalité dans son casting. Bien que Mme Pat ShowLe producteur exécutif de , Jordan Cooper, a écrit Denise en pensant à Roman en se basant sur ses populaires Bonnet Chronicles, Mme Pat elle-même avait besoin de plus de conviction.

« Tout ce qu’elle avait jamais entendu, c’est que j’étais une personne de la télé-réalité et qu’elle ne voulait personne de la télé-réalité », explique Roman. « Et donc la directrice de casting, Leah Daniels Butler, était comme ‘Je connais Tami, c’est d’abord une actrice.’ Et donc je suis entré et je l’ai heureusement conquise, et elle a dit ‘elle est super, elle est super drôle’, et c’est comme ça que j’ai obtenu le rôle de Denise.

Pourquoi Tami Roman ne s’inquiétait pas de décrocher des rôles après « Basketball Wives »

Après neuf saisons sur épouses de basket-ball, Roman a officiellement quitté l’émission VH1 en 2019. Malgré sa longue course, elle dit qu’elle savait que sa carrière ne se terminerait pas. En plus de trouver d’autres points de vente comme Instagram pour mettre en valeur ses talents d’actrice, Roman a également perfectionné son métier avec un coach d’acteur professionnel.

Tami Roman et Mme Pat | PARI

CONNEXES: « Femmes de basket-ball »: Tami Roman claque ses anciennes co-stars – « Nous n’étions que des collègues »

« J’ai été formé par les meilleurs, j’ai étudié avec une dame nommée Chip Fields, qui se trouve être la mère de Kim Fields, et elle est l’un des meilleurs entraîneurs du jeu, et j’ai étudié avec elle pendant environ trois, quatre ans avant de vraiment décider de prendre cela », dit-elle. « Et donc j’ai l’impression d’être prêt pour n’importe quel rôle ou n’importe quel, vous savez, un scénario que je dois jouer. »

Roman dit également que sa formation l’a rendue à l’aise pour jongler avec différents rôles. Suivant Le spectacle de Mme Pat, elle se prépare également pour la saison 2 de La vérité doit être dite avec Octavia Spencer.

Tami Roman revient-il à la télé-réalité ?

Depuis son départ épouses de basket-ball derrière, de nombreux fans de la série ont raté la présence de Roman. Bien qu’elle n’envisage pas de revenir sur la plate-forme VH1, elle pense qu’il lui reste de la place pour créer une émission qui met en lumière d’autres facettes de sa vie.

« Les gens n’ont pas besoin d’agir comme si je n’étais pas l’un des pionniers de ce genre », déclare Roman. «Je retournerais absolument à la télé-réalité mais d’une manière différente, où j’ai l’impression que le public obtient plus que des gens qui soutiennent que les gens sont des gens méchants, vous savez, qui se battent, dont je vais reconnaître ouvertement que je faisais partie ce processus. Mais, en y repensant, rétrospectivement, rien de tout cela n’a aidé personne.

Flux Le spectacle de Mme Pat sur BET+