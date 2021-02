Tallboys présente le nouveau gameplay de Militsioner

Le dernier gameplay de Militsioner nous met dans la peau d’un reclus, dont le gardien est plus grand que Godzilla.

L’avantage des studios indépendants est qu’ils ont beaucoup de liberté pour créer presque tout ce que nous pouvons imaginer. Un bon compte-rendu de cela est donné par des œuvres telles que Cuphead, Braid, Super Meat Boy, Fez ou Limbo entre autres. Aujourd’hui, nous avons un nouvel échantillon de ce potentiel avec la récente Gameplay de Militsioner. Grand frère veille sur nous, littéralement.

Le petit studio indépendant Tallboys, travaille sur un titre dont la prémisse est la mer d’intéressant et original. Nous nous retrouvons emprisonnés dans une ville dont le geôlier et garde est un gigantesque policier. Allez, échapper à sa vision ne sera pas facile.

Comme vous pouvez l’imaginer, notre tâche principale est de sortir de la petite ville. Evidemment, avec un chien de garde capable d’observer pratiquement tous les coins, ce ne sera pas du tout facile.

Le titre met l’accent sur l’exploration à la première personne, mais comprend un nouveau mécanisme de reconnaissance vocale. En pratique, cela signifie que nous pouvons interagir avec le policier et les autres personnages simplement en leur parlant.

Malheureusement, pour le moment, les seules langues disponibles sont le russe et l’anglais, donc certains d’entre nous vont avoir du mal à se faire comprendre. Même ainsi, l’étude garantit qu’une alternative textuelle sera également incluse.

Pour le moment, Militsioner n’est assuré de son lancement sur PC que via Steam, et il n’est même pas certain que nous puissions le voir tout au long de cette année. Mais ce ne sera pas par manque de désir.

Allons-y!